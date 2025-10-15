Scandal la o terasă din Uricani: un bărbat beat a lovit un localnic și a fost reținut de polițiști

Polițiștii din orașul Uricani au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 33 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit cercetărilor, în data de 14 octombrie 2025, în jurul orei 13:00, un bărbat de 37 de ani, din Uricani, aflat pe terasa unui restaurant din localitate, ar fi fost agresat fără un motiv aparent de către bărbatul de 33 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate. Agresorul s-ar fi apropiat de masa victimei și l-ar fi lovit.

În aceeași zi, în jurul orei 11:15, același bărbat fusese oprit în trafic de un echipaj de poliție aflat în serviciu de patrulare. Deși i s-a solicitat să fie testat cu aparatul etilotest și să se supună recoltării de probe biologice la spital, acesta a refuzat procedura.

În urma incidentelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Poliției Municipiului Deva.

Polițiștii continuă cercetările în cele două dosare penale, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.