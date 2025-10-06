Noi achiziții de carte la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în trimestrul al III-lea/2025

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba își sporește constant numărul de utilizatori de servicii de bibliotecă, acest lucru întâmplându-se în primul rând datorită colectivului de bibliotecari serioși, educați și informați, dar și datorită unei politici echilibrate de achiziție de cărți și publicații seriale, care ține cont atât de continuitatea în dezvoltarea colecțiilor cât și de necesitățile și dorințele comunității pe care o deservește.

În trimestrul al III-lea al anului 2025, colecțiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba s-au îmbogățit cu 852 de noi titluri de carte, respectiv cu 1325 de noi unități de bibliotecă, fiind cheltuit un buget de 54631,72 lei.

Bugetul alocat în anul 2025 pentru derularea proiectul 1.1 Achiziție carte și periodice a fost de 200000,00 lei din care, în primele trei trimestre ale acestui an s-au cheltuit 122997,79 lei. Din banii cheltuiți au fost achiziționate 1845 noi titluri de carte, respectiv 2897 unități de bibliotecă. Cărțile achiziționate au fost în marea lor majoritate din domeniul literatură română și străină dar și cărți de psihologie, religie, istorie și critică literară, medicină drept, etc.