Mesaj de amenințare către școlile din Sibiu: Poliția face verificări

În ziua de 23 septembrie a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu a fost primit un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare.

Structurile competente desfășoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ.

Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest gen.