Jandarmii clujeni prezenți în mijlocul comunității pentru manifestări publice în siguranță

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj continuă acțiunile specifice de asigurare a ordinii și siguranței publice la evenimentele care vor avea loc pe raza județului Cluj.

Astfel, jandarmii vor fi prezenți în mijlocul comunității, pe timpul desfășurării acestor manifestări publice dintre care amintim:

”Turda Dog Show”

”Cântările Cerului”

”Balul Strugurilor”

”Campionatul Balcanic de Lupte”

”Sărbătoarea Crescătorilor de Animale” de la Soporu de Câmpie

Meciul de handbal masculin dintre echipele CS Universitatea Cluj și CS Minaur Baia Mare

Meciul de baschet feminin dintre echipele CS Universitatea Cluj-Napoca și CSU Brașov

Recomandăm participanților să supravegheze cu atenție copiii, să aibă grijă de bunurile personale, să evite implicarea în conflicte și să solicite imediat intervenţia jandarmilor atunci când situaţia o impune.

De asemenea, jandarmii montani clujeni din Muntele Băișorii, Călățele-Fântânele și Gilău sunt alături de turiști, pregătiţi să acorde sprijin persoanelor aflate în dificultate în zona montană.

Vă recomandăm ca de fiecare dată când sunteți martori ai unor situații deosebite cum ar fi apariția unor animale sălbatice, să sunați la numărul unic pentru apeluri de urgență 112, să nu încercați să interveniți, să nu hrăniți animalele sălbatice și să nu vă apropiați de ele pentru a le filma sau fotografia.