Jandarmii bihoreni, la datorie: misiune fără incidente la Oradea FestiFall

Misiune încheiată cu succes la Oradea Festifall



În perioada 10–12 octombrie a.c., jandarmii bihoreni, alături de colegii din cadrul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, au acționat pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică pe timpul manifestărilor cultural-artistice prilejuite de Oradea Festifall.



Pe toată durata evenimentului, misiunile s-au desfășurat fără incidente majore care să afecteze siguranța participanților.

Prin prezența activă în zonele de desfășurare a festivalului, jandarmii au acționat preventiv pentru a descuraja comportamentele antisociale și pentru a asigura un climat de siguranță pentru toți participanții.

Au fost aplicate un număr redus de sancțiuni contravenționale, în special pentru încălcări ale normelor de conviețuire socială, iar intervențiile au avut caracter punctual, fiind gestionate rapid și fără impact asupra desfășurării festivalului.



Jandarmeria Bihor mulțumește cetățenilor care au dat dovadă de responsabilitate și spirit civic, contribuind la buna desfășurare a festivalului. Jandarmeria Bihor rămâne alături de comunitate, pentru ca fiecare eveniment public să se desfășoare într-un climat de ordine și siguranță