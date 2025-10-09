IPJ Cluj deschide drumul către o carieră în Poliția Română – începe recrutarea pentru viitorii agenți de poliție!

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj anunță demararea activităților de recrutare a candidaților pentru admiterea în școlile de agenți de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie – decembrie 2025.

Persoanele care își doresc o carieră în Poliția Română și vor să poarte cu mândrie uniforma de polițist se pot înscrie pentru următoarele instituții de învățământ postliceal:

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina – 1.261 locuri

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj -Napoca – 261 locuri

Candidații cu domiciliu/reședința legală în județul Cluj, care doresc să se înscrie la Școala de Pregătire a Agenților Poliței de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, sunt recrutați tot de IPJ CLUJ.

Perioada de înscriere: până la data de 17 octombrie 2025.

Modalitate: exclusiv online – candidații vor transmite cererea-tip de înscriere la adresa de e-mail: admitere@cj.politiaromana.ro.

Toate informațiile privind condițiile de participare, documentele necesare și etapele procesului de recrutare pot fi consultate accesând linkul:

https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant/anunt-admitere-in-unitatile-postliceale-din-subordinea-i-g-p-r-sesiunea-septembrie-decembrie-2025

Lista completă a locurilor scoase la concurs poate fi consultată aici:

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2025/09/Anexa_1_-Locuri-scoli-2025.pdf

Reamintim că locurile sunt limitate, iar termenul de înscriere se apropie. Cei interesați sunt încurajați să parcurgă din timp pașii necesari pentru a-și depune candidatura.