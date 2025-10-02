Întâlnire pentru dezvoltarea Țării Zarandului: parc industrial și noi locuri de muncă

Ieri, 1 octombrie 2025, deputatul Natalia Intotero a organizat o întâlnire la care au participat domnul Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara, parlamentari și primarii din Țara Zarandului. Evenimentul a fost susținut și de Sindicatul Liber JSS, reprezentat de vicepreședintele Mihai Haneș.





În cadrul discuțiilor, s-au prezentat principalele provocări ale comunităților locale și s-a propus implementarea unui parc industrial, menit să atragă investitori și să creeze locuri de muncă. UAT-urile trebuie să identifice potențiali investitori și să transmită până pe 10 octombrie nevoile fiecărei localități către Consiliul Județean, care le va înainta ministerului pentru analiza posibilității ajustării ghidurilor de finanțare.

De asemenea, s-a discutat Programul IGIEF, destinat salariaților care urmează să fie concediați colectiv, iar Sindicatul Liber JSS-RO Ribița va sprijini accesarea acestui program pentru a asigura protecția angajaților.





Pe 9 octombrie 2025, la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din municipiul Brad va avea loc Bursa Locurilor de Muncă, un eveniment organizat de AJOFM Hunedoara și Primăria Municipiului Brad, menit să faciliteze găsirea unor oportunități de angajare pentru comunitate.

Deputatul Natalia Intotero și primarul Florin Cazacu au subliniat importanța unității și colaborării între autorități și comunități pentru dezvoltarea zonei și menținerea locurilor de muncă.

