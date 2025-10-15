Incident violent la Crișcior: un bărbat beat și-ar fi agresat sora și pe alți doi bărbați care au sărit în ajutor

La data de 14 octombrie 2025, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Crișcior s-au sesizat din oficiu în urma unui incident violent produs în centrul localității Crișcior, în care o femeie de 35 de ani a fost agresată fizic de fratele său, un bărbat de 52 de ani, din Crișcior, aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit cercetărilor, femeia se deplasa spre un local din comună când a fost abordată de fratele său, care, pe fondul consumului de alcool, a început să o lovească. În ajutorul femeii a intervenit concubinul acesteia, iar ulterior un alt bărbat care se afla în apropiere, însă și acesta din urmă a fost agresat de către bărbatul de 52 de ani.

Femeia a fost transportată la Spitalul Municipal Brad, pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma evaluării efectuate de polițiști, formularul de risc a indicat un rezultat pozitiv, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Bărbatul de 52 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara – Deva, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Brad, în vederea luării măsurilor legale.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii le recomandă cetățenilor ca, în situații de violență domestică, să solicite imediat sprijinul autorităților la numărul unic de urgență 112 și să nu ezite să ceară emiterea unui ordin de protecție.