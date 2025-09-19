Incendiu la un supermarket din Oradea: pompierii au salvat bunuri de valoare semnificativă

În seara zilei de joi, 18 septembrie, pompierii orădeni au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un supermarket situat pe Calea Republicii din Oradea, salvând din calea flăcărilor bunuri de o valoare considerabilă.

sursa foto: ISU Bihor

În urma sesizării privind producerea evenimentului, primit prin Sistemul Unic 112 în jurul orei 19.40, la adresa indicată de apelant au fost mobilizate de urgență, două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

Sosiți imediat la fața locului, pompierii militari au procedat simultan la localizarea și lichidarea incendiului, care se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, la o vitrină cu țigări din interiorul supermarketului, la verificarea apartamentelor situate deasupra magazinului, pentru a se asigura că nu există persoane intoxicate cu fum și la ventilarea spațiului.

Incendiul a fost stins rapid, pompierii împiedicând propagarea acestuia la întregul magazin, reușind astfel să salveze bunuri de o valoare semnificativă.

Echipajul SMURD a asistat un client al magazinului care inhalase fum, încercând să stingă incendiul cu un stingător, înainte de sosirea forțelor de intervenție, bărbatul refuzând ulterior, transportul la spital.

În urma evenimentului, a cărui cauză probabilă a constituit-o efectul termic al curentului electric, a ars vitrina cu țigări.