Incendiu la Alba Iulia: o femeie rănită și pericol de explozie evitat de pompieri

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit marți, 24 septembrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Nera din municipiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, flăcările au cuprins o anexă gospodărească (filigorie), pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. În timpul intervenției, pompierii au evacuat șapte butelii din anexă și au acționat pentru răcirea acestora, eliminând astfel pericolul unei explozii.

O femeie în vârstă de 64 de ani a suferit arsuri de gradul I și II pe circa 10% din suprafața corpului și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Alba. De asemenea, un bărbat de aproximativ 49 de ani a fost asistat medical pentru arsuri minore, însă a refuzat transportul la spital.

sursa foto: ISU ALBA

Incendiul a fost localizat și ulterior stins de echipajele ISU Alba, care continuă să investigheze cauzele producerii acestuia.