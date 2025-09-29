Evaziune și mărfuri contrafăcute: zeci de firme verificate de polițiștii din Alba

În perioada 25 – 27 septembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat, pe raza județului Alba, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, respectiv a depistării infracționalității la regimul bunurilor contrafăcute.

Au fost verificați 48 de agenți economici, iar în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 141.000 de lei.

Totodată, polițiștii au constatat o infracțiune la Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.