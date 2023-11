Dorel Bogdan, reacție după informațiile apărute în mediul public.

Prima reacție a consilierului Dorel Bogdan după informațiile apărute în mediul public confirmă faptul că acesta ar favoritul USR pentru Primăria Sebeș.

”M-am întâlnit cu domnul deputat Beniamin Todosiu in piața din Sebes, am avut o discuție cu el legată de modul in care merg lucrurile in România si creșterile de taxe, presiunea pe mediul privat, i-am explicat ce mi-am dorit eu ca si consilier dar din pacate in actualul context nu am putut face mai multe pentru Sebes. M-am bucurat pentru propunerea de a ma alătura USR-ului și am înțeles ca este in curs de construcție organizația la nivel de Sebes. Ma voi gândi la propunere si dacă USR vine un proiect real care să fie în interesul sebeșenilor și va lupta pentru aceleași principii ca si mine este posibilă o colaborare pentru Sebes…. și o candidatură la Primărie bineînțeles”, a spus Dorel Bogdan.