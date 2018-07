Conceptele existențiale filozofice, aplicate în viața de zi cu zi

Ti-ai dori sa iti imbunatatesti calitatea vietii, insa nu stii ce ai putea schimba? Ai vrea sa realizezi tot ceea ce ti-ai propus, dar nu crezi ca ai sanse de reusita? Pentru o viata fericita, pentru trairea si mentinerea acestui sentiment cautat de atat de multi oameni, este esential sa te concentrezi asupra propriei persoane, fara a neglija insa, persoanele care te inconjoara, doar daca ele merita timpul si energia ta. Este esential sa cunosti adevaratele sensuri ale termenilor utilizati in procesul de imbunatatire a calitatii vietii, prin tranzitia psihica inspre perceperea diferita a evenimentelor din jurul tau, prin actiuni si ideologii opuse a ceea ce, poate, credeai pana acum.

Antiteze existentiale

Exista multiple teorii asupra destinului si actiunilor ce se pot reflecta si intoarce asupra unei persoane. Desi unele se considera ca fiind demonstrate, cei care nu cred, ori sunt impotriva acestui principiu inglobat in termenul de KARMA, considera ca exemplele au fost simple coincidente. Cu toate acestea, un amanunt recunoscut chiar si de catre acestia, este faptul ca persoanele pozitive, au „norocul” de a se bucura de oportunitati, sanse si evenimente care sa le favorizeze indeplinirea viselor, pe cand cei care invaluie speranta in negativitate, nu reusesc sa razbata, desi ar avea mai multe sanse. Spre exemplu, daca in unele situatii consideri ca actualul capital financiar sta in calea indeplinirii scopului tau, proiectului tau, FIX CREDIT este alaturi de tine, sustinandu-te, indiferent de planurile si visele pe care le ai.

Cum poti sa fii pozitiv si realist?

Este foarte simplu. Aceste doua concepte se pot imbina prin ambitia de a persevera, de a evolua continuu. Ele sunt responsabile pentru atingerea succesului, indiferent de planul existential pe care sunt aplicate. De cele mai multe ori, dorindu-se intelegerea si aplicarea lor in viata de zi cu zi, se contopesc in personalitatea celui care este dispus sa investeasca timp si energie pentru a evolua. Daca vrei acest lucru, trebuie sa iti acorzi o perioada in care procesul sa fie realizat, el neputandu-se face de pe o zi pe alta. Lucreaza cu tine insuti si incearca constant sa vezi o problema din mai multe puncte de vedere, astfel incat sa ii poti gasii solutii cat mai simple, analizand factorii ce o influenteaza, obiectiv, luand decizii sau realizand actiuni in urma unei analize atente, in detaliu, asupra tuturor posibilelor rezolvari.

Pentru situatiile care par fara o solutionare amiabila sau favorabila, poti oricand alege imprumutul urgent solicitat online, astfel incat sa nu faci sacrificii care te pot afecta fie pe termen scurt, fie pe termen indelungat. Mereu exista rezolvari, insa trebuie sa te controlezi astfel incat, sa iei o pauza, sa priveste problema nu doar in detaliu, ci si in ansamblu, gasind unghiul potrivit din care ea poate fi solutionata.

Asemenea de diferit

Sunt doua concepte deseori asemuite, care insa au doar cateva puncte comune, ele fiind definite de sine statatoare, nu prin antiteza. POZITIVISMUL si NAIVITATEA sunt doi termeni pe care multe persoane le cofunda, insa ei sunt conturati diferit ca idei de sine statatoare.

Pozitivismul se axeaza foarte mult pe privirea unor evenimente si actiuni ca un pas inainte, din care au dobandit experienta, dezvoltandu-si diverse abilitatile.

Naivitatea presupune abordarea tuturor situatiilor ca fiind inofensive, de cele mai multe ori, aceasta fiind cauza a multiple intamplari nefericite.

Pozitivismul pune accent pe rationamentul emotional, pe cand naivitatea este strans legata doar de partea sentimentala, aceasta neavand motive concrete pentru alegerile si actiunile realizate.

Alte doua concepte foarte des suprapuse si incurcate ca sens si scop existential sunt NEGATIVISMUL si REALISMUL. Acestea prezinta mai multe diferente, avand insa si puncte comune.

Negativismul se concentreaza foarte mult pe gasirea a diverse posibile rezultate finale, nefericite, care pot incheia o actiune.

Realismul este orientat spre identificarea de potentiale situatii si intamplari care pot avea loc, astfel incat, ele sa aiba o solutionare timpurie, micsorand sansele imprevizibilitatii.

Cele doua ideologii sunt diferite prin abordarea pe care persoana in cauza o are, intentia fiind buna, insa abordata in detrimentul sau, chiar daca se doreste opusul.

A lucra cu sentimentele si psihicul, simultan, necesita foarte multa rabdare si dedicare, deoarece tot aceste doua parti componente ale fiintei tale sunt cele care pot realiza tranzitia.