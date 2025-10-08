Circulația pe Transfăgărășan, închisă temporar între Piscu Negru și Bâlea Cascadă din cauza ninsorilor abundente

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a ninsorilor abundente, începând cu ora 10:00 a acestei dimineți, DN7C s-a închis temporar circulației, pe tronsonul de drum cuprins între km. 104+000 (Piscu Negru) și km. 130+800 (Bâlea Cascadă).



sursa foto: CNAIR

Ninsorile abundente au dus la acumularea unui strat consistent de zăpadă și la formarea de troiene, ceea ce face deplasarea periculoasă și îngreunează intervențiile echipelor de dezăpezire.

Vă rugăm să respectați indicațiile autorităților, să nu vă deplasați pe acest sector de drum, să folosiți rute alternative, iar înainte de a pleca la drum sa vă informați despre starea drumurilor.

Nerespectarea acestor indicații poate duce la blocarea autovehiculelor în zăpadă, cu risc de izolare pentru perioade îndelungate, accidente rutiere cauzate de vizibilitatea redusă și carosabilul alunecos, îngreunarea sau chiar imposibilitatea intervenției echipelor de urgență, posibile întârzieri majore și deteriorarea autovehiculelor.

Închiderea acestui tronson este temporară, iar redeschiderea depinde de condițiile meteo și de posibilitatea tranzitării acestei zone în siguranță.

Totodată, se intervine în continuare pentru deszăpezirea Transfăgărășanului între intersecția cu DN1 și Bâlea Cascadă, însă și pe această porțiune, circulația este permisă doar pentru mașinile pregătite pentru condiții de iarnă.

Respectarea măsurilor nu este doar o obligație legală, ci și un gest de responsabilitate față de propria siguranță și a celor din jur.

Respectați regulile și rămâneți în siguranță!