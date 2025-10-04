Bărbat din Cluj, reținut pe DN1C în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile belgiene

La data de 3 octombrie a.c., polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla, cu sprijinul structurilor operative, au depistat pe DN1C, în zona localității Bunești, comuna Mintiu-Gherlii, un bărbat de 39 de ani, din județul Cluj, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare.





În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că autoritățile judiciare din Belgia au emis, în 27 septembrie 2025, pe numele acestuia un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, faptă săvârșită în orașul Roeselare din Belgia.

Totodată, la nivelul Secției 7 Poliție Rurală Gherla se află în lucru un dosar penal în care acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție și violență în familie.

Bărbatul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri, în vederea continuării activităților procedurale și prezentării acestuia în fața instanței competente.

Activitățile s-au desfășurat sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla.