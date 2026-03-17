Anchetă, după moartea unui bebeluș de două luni la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Autoritățile au deschis o anchetă după ce un bebeluș în vârstă de doar două luni a murit într-o unitate medicală din Alba. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.



Potrivit informațiilor disponibile, copilul a fost dus inițial la Spitalul Municipal Sebeș, unde medicii au constatat că starea sa necesită îngrijiri suplimentare. Ulterior, micuțul a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat sâmbătă în unitatea sanitară.



Primele concluzii ale necropsiei



Surse judiciare au precizat că primele rezultate ale necropsiei indică faptul că bebelușul s-a născut prematur și avea mai multe probleme medicale. De asemenea, la momentul internării, copilul suferea de bronhopneumonie, o afecțiune care poate provoca complicații severe, mai ales în cazul nou-născuților prematuri.



Dosar penal pentru ucidere din culpă



În urma decesului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de situații. Ancheta are ca scop verificarea eventualelor erori medicale sau a altor factori care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

Autoritățile urmează să analizeze în detaliu evoluția stării de sănătate a copilului, intervențiile medicale efectuate și condițiile în care s-a produs decesul.