Amenințări cu drujba, agresiuni și șantaj: trei bărbați reținuți în județul Hunedoara

Trei bărbați au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, fiind bănuiți de comiterea unor infracțiuni. Ulterior, față de cele trei persoane cercetate în dosare penale distincte a fost dispusă măsura control judiciar pentru 60 de zile.

Un prim caz s-a înregistrat în municipiul Brad, unde un bărbat de 52 de ani, din localitate, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, în data de 13 septembrie, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la vătămarea corporală.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 de un bărbat de 30 de ani, din comuna Crișcior, cu privire la faptul că ar fi fost amenințat cu drujba de o persoană necunoscută. Evenimentul ar fi avut loc în urma unui conflict spontan, pe un teren viran, unde persoana vătămată se afla cu oile la pășunat.

În urma celor întâmplate, bărbatul de 52 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind depus în Centru de Reținere și Arestare Preventivă Deva. În cursul zilei de ieri, 14 septembrie a.c., acesta a fost prezentat Parchetului de pe Lângă Judecătoria Brad, care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, cu obligativitatea purtării unui dispozitiv de monitorizare electronică.

Un alt caz a fost înregistrat în municipiul Petroșani, unde polițiștii au reținut un tânăr de 18 ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și încălcarea ordinului de protectie.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore ca urmare a faptului că, în data de 12 septembrie a.c., și-ar fi agresat fosta concubină, de 19 ani.

Incidentul s-a petrecut într-o stație de maxi-taxi, iar în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că femeia de 19 ani deținea un ordin de protecție împotriva bărbatului, emis de Judecătoria Petroșani, valabil până în ianuarie 2026, prin care acestuia i se interzice orice fel de contact cu persoana vătămată.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, care a dispus măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

În municipiul Hunedoara, un bărbat de 51 de ani, domiciliat în localitate, a fost reținut de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj, violarea vieții private și hărțuire.

În baza probatoriului s-a stabilit că acesta și-ar fi șantajat fosta concubină, o femeie de 49 de ani, cu publicarea mai multor fotografii și videoclipuri cu conținut indecent.

De asemenea, bărbatul i-ar fi trimis în mod repetat mesaje persoanei vătămate, apelând-o frecvent atât telefonic, cât și prin intermediul rețelelor de socializare, creându-i o stare de temere.

În urma prezentării Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, față de acesta s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.