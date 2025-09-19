Ultimele știri
20 septembrie, 2025
Acțiune a polițiștilor din Ocna Mureș: amenzi de peste 14.000 lei, două permise reținute și cinci certificate retrase

La data de 18 septembrie 2025, în intervalul orar 18.00 – 21.00, polițiștii din orașul Ocna Mureș au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică.

În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 45 de verificări de persoane și 35 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 18 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 14.017 lei.

Au fost reținute două permise de conducere și au fost retrase cinci certificate de înmatriculare.

