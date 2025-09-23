Accident rutier pe DN14, în zona Șeica Mare – patru persoane transportate la spital

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiază pe DN 14, în localitatea Șeica Mare, unde două autoturisme au intrat în coliziune. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu și polițiști rutieri.

Potrivit ISU Sibiu, cinci persoane au fost implicate în accident. Patru dintre acestea au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la UPU Sibiu: un bărbat de 68 de ani, cu traumatism cranian, un bărbat de 56 de ani, cu traumatism toracic, o femeie de 56 de ani, cu multiple traumatisme, și o femeie de 50 de ani, cu traumatism de coloană. O altă persoană a fost evaluată medical, dar a refuzat transportul la spital.





Din primele cercetări efectuate de polițiști, accidentul s-a produs după ce un șofer în vârstă de 68 de ani, din Hoghilag, aflat la volanul unui autoturism pe direcția Sibiu–Mediaș, a virat la stânga pentru a intra într-o stație de alimentare cu carburant. Mașina acestuia a fost lovită de un alt autoturism, condus de un cetățean străin, tot în vârstă de 68 de ani, care se afla angajat în depășire.



sursa foto: ISU si IPJ Sibiu

Traficul rutier pe DN 14, în zona Șeica Mare, s-a desfășurat alternativ pe durata cercetărilor, polițiștii rutieri solicitând șoferilor prudență și respectarea indicațiilor la fața locului.