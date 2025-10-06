Accident grav pe DN1, între Huedin și Șaula: o femeie a murit, alte cinci persoane au fost rănite

Un accident rutier grav a avut loc pe DN1 – E60, la ieșire din orașul Huedin, între localitățile Huedin și Șaula. În eveniment au fost implicate două autovehicule, dintre care unul aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la fața locului cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD — dintre care una de terapie intensivă mobilă — și un echipaj SAJ.

sursa foto: ISU Cluj

Echipajele de intervenție au descarcerat un bărbat aflat în ambulanță, conștient și cooperant, însă o femeie de aproximativ 70 de ani, pasageră în același vehicul, a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate la fața locului, aceasta a fost declarată decedată.

Alte cinci persoane implicate în accident au fost evaluate medical.

Traficul rutier pe DN1 – E60 a fost blocat temporar pe ambele sensuri de circulație, pentru efectuarea cercetărilor de către polițiști și pentru acordarea de îngrijiri medicale victimelor.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.