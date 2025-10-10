Accident grav în localitatea Livada: un bărbat a murit, iar șase persoane au fost rănite

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, în această seară, la un accident rutier deosebit de grav produs pe raza localității Livada.

Potrivit primelor informații, în coliziune au fost implicate trei autoturisme. În interiorul unuia dintre vehicule se aflau cinci persoane încarcerate, pe care salvatorii le-au extras de urgență. Un bărbat a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Alte patru persoane, conștiente, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

La intervenție au fost trimise forțe din cadrul Punctului de Lucru Jucu, fiind mobilizate două autospeciale cu modul de descarcerare, patru ambulanțe SMURD – dintre care una de terapie intensivă mobilă – și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medici, bărbatul aflat în stop cardio-respirator a fost declarat decedat. Alte șase persoane primesc îngrijiri medicale, urmând să fie stabilit cine va fi transportat la spital.

În urma accidentului, patru femei cu vârste cuprinse între 33 și 55 de ani, alături de două minore, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

După finalizarea misiunii, forțele de intervenție s-au retras la bază.