Sindicatul Drumarilor Elie Radu transmite condoleanțe familiei angajatei D.R.D.P. Craiova, decedate în accidentul petrecut pe DN 6

Sindicatul Drumarilor Elie Radu transmite condoleante familiei angajatei Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, care a decedat în accidentul petrecut pe DN 6, în județul Dolj, în urma accidentului petrecut în 24 aprilie 2024.

Angajatii C.N.A.I.R asigura viabilitatea si siguranta circulatiei rutiere pe toata reteaua de Autostrazi si Drumuri Nationale de pe teritoriul Romaniei. Multe din sectoarele de drum din administrare nu au fost proiectate pentru gabaritul si valorile de trafic actuale, fapt care face ca mentinerea acestora sub circulatie sa necesite eforturi mari.

Sindicatul a sesizat și solicitat în numeroase rânduri conducerii CNAIR necesitatea angajării de personal muncitor, pentru a putea face fata lucrărilor care trebuie desfășurate. Pana acum, Centrele de Întreținere și Coordonare și districtele, care sunt “celula” de baza a Companiei in asigurarea întreținerii de rețele de drumuri nu au nici personal suficient si nici baza materiala pentru a acționa corespunzător. Într-o era în care vehiculele speciale utilizate pentru semnalizarea lucrărilor sunt din ce în ce mai diverse și mai sigure, fiind dotate cu bariere de protecție la impact (vezi imagini), angajații CNAIR din cadrul districtelor dispun de 1 buc ARD (vehicul pana în 3.5 to cu caroserie mixta, pentru transport personal si materiale) și o remorca ușoara (sub 750kg) dotata cu un panou luminos in forma de săgeată și 2 buc lumini de culoarea galbena intermitenta.

Sindicatul se pregătește de negocierea unui nou contract colectiv de munca la nivel de unitate, având în vedere ca cel actual expira la data de 31.05.2024, iar lista de revendicări este lunga: măsuri sporite de securitate și sănătate în munca, asigurări pentru accidente de munca, angajare de personal suficient pentru ca un salariat sa nu facă munca pentru doua persoane, organizare de concursuri pentru posturile vacante si interzicerea numirii temporare pe funcții, după bunul plac al conducerii, majorări salariale, având în vedere ca salariile personalului muncitor sunt sub limita salariilor minime din construcții, deși muncitorii lucrează în condiții grele și periculoase, grila de salarizare pe indici de ierarhizare și clase, în vederea eliminării diferențelor de salarizare intre salariații care prestează aceeași munca și prevenirii abuzurilor prin care salariații nou angajați au salarii mai mari decât cei care lucrează în cadrul companiei de multa vreme etc.

Deși negocierea unui contract colectiv de muncă este o obligație legala a angajatorului, activitatea sa fiind împăcată de reglementările stipulate în acesta, activitatea de negociere în cadrul CNAIR este considerata ca munca doar pentru angajații care reprezinta angajatorul, angajații CNAIR care reprezinta Sindicatul trebuind sa vina la negocieri în zilele lor de concediu de odihna. Atât conducerea executiva, cât și Consiliul de Administrație considera ca angajații lor, dar care sunt și membri de sindicat, nu au aceleași drepturi ca și colegii lor din echipa angajatorului, care sunt plătiți pentru aceasta munca și trebuie sa vina la negocieri, fie din timpul lor liber, fie afectându-și zilele de concediu de odihna, nefiind salarizați în aceasta perioada.

Se apropie cu pași repezi momentul de foc al companiei, negocierile la noul contract colectiv de muncă, iar membrii de sindicat sunt deciși să-și susțina revendicările prin toate mijloacele de protest posibile.

Va vom tine la curent cu toate aceste aspecte în articolele care sigur vor urma.