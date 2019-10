Percheziții la Poliția Locală ALBA IULIA. Marius Rece RUPE TĂCEREA după un an. Acuzații GRAVE la adresa IPJ Alba. EPISODUL 1

La un an după reținerea pentru 24 de ore a șefului Biroului Circulație a municipiului Alba Iulia, Marius Rece a luat decizia de a rupe tăcerea. Într-o serie de materiale exclusive, Rece vorbește despre” sistemul” din MAI și alte instituții, despre” relațiile” interinstituționale, divulgarea secretelor persoanelor din anturaje interlope.



”Titrau unele articole în 12 octombrie 2018, într-o zi de vineri la ora 15:20, când polițiștii judiciariști intrau pe poarta sediului Poliției Locale Alba Iulia și după 5 minute se citea online despre percheziții, angajat suspectat, incendiere autoturism. Divulgarea către presă a unor informații privind persoana mea și locul meu de muncă cu intenția de a prejudicia imaginea mea și a instituției unde activez, a existat indubitabil. Dar îmi rezerv dreptul la OPINIE, și asta doar aici, in Opinia Transilvană care e citită inclusiv la București, de persoane care mă roagă să redau ADEVĂRUL, structuri foarte speciale din cadrul acestui MAI, contactându-mă imediat după percheziții și, inclusiv în data de 15 februarie 2019 când la Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva au fost scoși toți cei din celula 8 și inclusiv cei în uniformă rugați să se îndepărteze puțin, pentru ca să mi se confirme că ADEVĂRUL va birui și o polițistă aștepta în fața IPJ Alba la acea dată ca eu să fiu adus, dorința ei promisă de unii de la Alba, a rămas neîndeplinită.

La momentul perchezițiilor am predat imediat telefoanele personale, și au ridicat de la birou tot ce, are legătură cu cauza incendierii “, declarau patetici la acel moment anchetatorii.

Inclusiv 190 file, tichete de cântar emise după cântărirea unor ansambluri de vehicule transportatoare lemn cu tonaj ridicat, conform atribuțiilor pe care le îndeplineam, deși eu mă întrebam cum pot eu comunica cu o terță persoană prin tichet de cântar asupra unui camion, despre incendierea unui autoturism!!! Așa era menționat pe mandatul de percheziție, se caută probe dacă există comunicare între mine și terțe persoane, eu ulterior fiind audiat în acel dosar de 2 ori în calitate de MARTOR!!!!