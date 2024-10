Se deschide prima clinică de longevitate din România : Longevity Clinic oferă teste genetice extinse și produse anti-aging exclusive

Se deschide prima clinică de longevitate din România. Longevity Clinic oferă cel mai extins pachet de teste genetice din țară și produse anti-aging în exclusivitate

Longevity Clinic, prima clinică de longevitate din România care vine în sprijinul persoanelor ce doresc să trăiască o viață lungă și activă, își deschide porțile oficial pe 1 octombrie, dată la care se celebrează Ziua Internațională a Longevității. Fondatoarea clinicii, Raluca Prodan, Președinte al Asociației de Genetică și Medicină Personalizată (AGMP), membru al Healthy Longevity Medicine Society și ambasadorul în România al HealtGevity Nation, a ȋnființat, ȋn urmă cu 15 ani, și Genetic Center, principalul laborator specializat din țară.

Longevity Clinic este singura clinică de profil din România ȋn cadrul căreia activează un coach acreditat internațional de longevitate – Sorin Cantor –, dar și o echipă de medici geneticieni (oncogenetică, cardiogenetică, genetica longevității, neurogenetică, genetica infertilității și genetica materno-fetală), nutriționiști, medici de medicină generală și alți specialiști.



Serviciile furnizate de Longevity Clinic se adresează românilor care doresc să își prelungească speranța de viață, celor care au probleme de sănătate și doresc să le rezolve sau să le țină sub control, precum și persoanelor care vor să regăsească bucuria de a trăi.



Longevity Clinic oferă cel mai extins pachet de teste genetice din România – nutrigenetice, epigenetice, pentru depistarea predispoziției la cancer, prenatale, teste complexe pentru terapii țintite etc. –, care sunt realizate și interpretate de specialiști de renume. Pe baza rezultatelor obținute, echipe pluridisciplinare de medici evaluează riscurile de sănătate existente și stabilesc planuri personalizate de nutriție, recomandări individuale de activitate fizică, suport psiho-terapeutic etc.



Cu ocazia evenimentului de lansare a clinicii, veți putea cunoaște echipa și viziunea din spatele business-ului, dar și testa produse cosmetice și suplimente alimentare de ultimă generație.





Evenimentul va avea loc pe 3 octombrie, ȋncepând cu ora 17:00, la sediul clinicii din Bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 30.





