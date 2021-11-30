Personalitățile Marii Uniri, comemorate la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia

Personalitățile care au avut o contribuție la realizarea momentului așteptat de o națiune întreagă în 1918, Marea Unire, au comemorate marți, de către autoritățile locale, județene, reprezentanții partidelor politice, la Cimitirul Eroilor (Maieri) din Alba Iulia.
La mormintele, în care își odihnesc somnul de veci, Samoilă Mârza (fotograful Marii Uniri de la 1918), Ion Arion (stegarul Unirii, ucis de gărzile maghiare în gara din Teiuș), Florian Medrea și Dominic Medrea (Comandantul Gărzii Naționale de la Alba Iulia și 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫 – 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜 𝐬̗𝐞𝐟 𝐚𝐥 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̗𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐀𝐥𝐛𝐚), au fost depuse coroane și jerbe de flori.
𝗦𝗮𝗺𝗼𝗶𝗹𝗮̆ 𝗠𝗮̂𝗿𝘇𝗮 – 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝘂𝗹 𝗨𝗻𝗶𝗿𝗶𝗶
”𝑃𝑟𝑜𝑎𝑠𝑝𝑎̆𝑡 𝑖̂𝑛𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡, 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑒𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓 𝑑𝑒 𝑟𝑎̆𝑧𝑏𝑜𝑖, 𝑆𝑎𝑚𝑜𝑖𝑙𝑎̆ 𝑀𝑎̂𝑟𝑧𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡, 𝑖̂𝑚𝑝𝑟𝑒𝑢𝑛𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡̗𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑠𝑎̆𝑢 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙, 𝐺𝑎𝑙t𝑖𝑢 (𝑗𝑢𝑑. 𝐴𝑙𝑏𝑎), 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑢𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑝𝑒 𝐶𝑎̂𝑚𝑝𝑢𝑙 𝑙𝑢𝑖 𝐻𝑜𝑟𝑒𝑎. 𝐴𝑖𝑐𝑖 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡 𝑠̗𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑠̗𝑒𝑒 – 𝑡𝑟𝑒𝑖 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑎̆ 𝑠̗𝑖 𝑡𝑟𝑒𝑖 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎̆, 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎̂𝑛𝑑 𝑖̂𝑛 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑖 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑙𝑏𝑎 𝐼𝑢𝑙𝑖𝑎.”
𝐈𝐨𝐧 𝐀𝐫𝐢𝐨𝐧 – 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐮𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐫𝐢𝐢
”𝐼𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑖𝑜𝑛, 𝑢𝑛 𝑓𝑒𝑐𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 24 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 (𝑛𝑎̆𝑠𝑐𝑢𝑡 𝑙𝑎 3 𝑖𝑢𝑛𝑖𝑒 1894), 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑖̂𝑛𝑡𝑜𝑟𝑠𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑢𝑝𝑎̆ 4 𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑟𝑎̆𝑧𝑏𝑜𝑖 𝑎𝑐𝑎𝑠𝑎̆ 𝑠̗𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡̗𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑎̆𝑟𝑧𝑖𝑖 𝑛𝑎𝑡̗𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒, 𝑐𝑖𝑜𝑝𝑙𝑖𝑠𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑔. 𝐼̂𝑛 30 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑎𝑡̗𝑎 𝑑𝑒 30 𝑛𝑜𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑒, 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑔𝑢𝑙 𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑓𝑖𝑛𝑡̗𝑖𝑡 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑡. 𝐼𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑠-𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑠𝑎̆ 𝑑𝑢𝑐𝑎̆ 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑔𝑢𝑙 𝑙𝑎 𝐴𝑙𝑏𝑎 𝐼𝑢𝑙𝑖𝑎, 𝑗𝑢𝑟𝑎̂𝑛𝑑 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑢 𝑖̂𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑚𝑎̂𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑎̂𝑡 𝑜𝑑𝑎𝑡𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑣𝑖𝑎𝑡̗𝑎̆. 𝐶𝑒𝑖 25 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑠̗𝑒𝑛𝑖 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑒 𝑗𝑜𝑠, 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑢𝑟𝑔𝑎̂𝑛𝑑 20 𝑘𝑚 𝑝𝑎̂𝑛𝑎̆ 𝑙𝑎 𝑇𝑢𝑟𝑑𝑎. 𝐷𝑒 𝑎𝑖𝑐𝑖 𝑎𝑢 𝑙𝑢𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑙. 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡 𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑠-𝑎 𝑝𝑢𝑠 𝑖̂𝑛 𝑚𝑖𝑠̗𝑐𝑎𝑟𝑒, 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑠-𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑟 𝑖̂𝑛𝑐𝑟𝑢𝑐𝑖𝑠̗𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑐. (…) 𝑈𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑛𝑡̗ 𝑙-𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎̆𝑝𝑢𝑛𝑠 𝑝𝑒 𝐼𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑖̂𝑛 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑙 inimii, 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠-𝑎 𝑝𝑟𝑎̆𝑏𝑢𝑠̗𝑖𝑡 𝑖̂𝑛 𝑏𝑟𝑎𝑡̗𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑎̆𝑡𝑒𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑢 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑔𝑢𝑙 𝑖̂𝑛 𝑚𝑎̂𝑖𝑛𝑖.”
𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐫𝐞𝐚 – 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐆𝐚̆𝐫𝐳𝐢𝐢 𝐍𝐚𝐭̗𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐚 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚
”𝐶𝑢 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡̗𝑎̆, 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑢𝑙 𝐺𝑎̆𝑟𝑧𝑖𝑖 𝑁𝑎𝑡̗𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑙𝑏𝑎 𝐼𝑢𝑙𝑖𝑎 𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑡̗𝑖 𝑎𝑖 𝑧𝑖𝑙𝑒𝑖 𝑑𝑒 1 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑒. 𝐿𝑢𝑖 𝑖̂𝑖 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎̆𝑡𝑖, 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐 𝑠̗𝑖 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟, 𝐴𝑑𝑢𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑁𝑎𝑡̗𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎̆. 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑟𝑒𝑎 𝑠-𝑎 𝑖̂𝑛𝑔𝑟𝑖𝑗𝑖𝑡, 𝑎𝑙𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡̗𝑖 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑒 100.000 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡̗𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑡̗𝑖 𝑙𝑎 𝐴𝑙𝑏𝑎 𝐼𝑢𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑎𝑔𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑒. 𝑇𝑜𝑡 𝑒𝑙 𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑠̗𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎̆𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑎𝑠̗𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡̗𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠̗𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑎 𝐴𝑑𝑢𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑁𝑎𝑡̗𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎̆ 𝑠𝑎̆ 𝑖̂𝑠̗𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎̆𝑠̗𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑖̂𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡̗𝑎̆.”
𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜 𝐌𝐞𝐝𝐫𝐞a – 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫 – 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜 𝐬̗𝐞𝐟 𝐚𝐥 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̗𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐀𝐥𝐛𝐚
”𝐹𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑖 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑟𝑒𝑎, 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐 𝑀𝑒𝑑𝑟𝑒𝑎, 𝑖̂𝑛𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑖̂𝑛 𝑛𝑜𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑒 1918, 𝑠-𝑎 𝑖̂nr𝑜𝑙𝑎𝑡 𝑖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝐺𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑁𝑎𝑡̧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎̆ 𝑎𝑓𝑙𝑎𝑡𝑎̆ 𝑠𝑢𝑏 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑎̆𝑢. 𝐴𝑙𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡̧𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 1 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡̧𝑎̆ 𝑠̧𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑧𝑏𝑢𝑐𝑛𝑖𝑟𝑖𝑖 𝑢𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑝𝑖𝑑𝑒𝑚𝑖𝑖.”