Compania Nett Front a ajuns la „majorat”. Liderul pieței de fronturi și elemente decorative pentru mobilier estimează afaceri de 68 milioane de lei, ȋn 2024

Nett Front, liderul pieței naționale de fronturi și elemente decorative pentru mobilier, marchează anul „majoratului” cu o cifră de afaceri estimată la 68 milioane de lei, ȋn creștere cu 15%, față de 2023. Compania a pornit, ȋn 2006, ȋntr-un spațiu ȋnchiriat, de 1.200 mp, iar astăzi are ȋn proprietate o fabrică de aproximativ 31.000 de mp și spații de producție de 15.000 de mp. Ȋn aceeași perioadă, numărul angajaților a ajuns de la opt la peste 110, iar portofoliul de produse crește, de asemenea, de la an la an.

„Cea mai importantă ȋntrebare pe care mi-am pus-o, ȋn 2006, a fost dacă merită să deschid o fabrică de producție de fronturi din MDF, ȋn România, sau dacă să import produsele și doar să le distribui. Am ales prima variantă, pentru a scurta, pe cât posibil, termenul de livrare. Așa că, ȋmpreună cu doi parteneri externi, am ȋnființat Nett Front România, iar ȋn primii patru ani, am dezvoltat rețeaua de distribuție pe plan național. Afacerea a crescut constant, ne-am extins din toate punctele de vedere – spații, angajați, portofoliu de produse și clienți –, iar ȋn 2019, am devenit unic acționar, după ce am cumpărăt și părțile sociale asociaților mei. Dacă mă ȋntrebați de rețeta succesului companiei, aș spune că are trei ingrediente: calitatea produselor, modul de vânzare și logistica”, spune Bartha András, fondatorul Nett Front.

Ȋn 2023, Nett Front a ȋnregistrat o cifră de afaceri de 59 milioane de lei, iar pentru anul acesta, estimează o creștere cu aproape 15%, la 68 milioane de lei. Compania are, ȋn prezent, o echipă de 110 persoane, spații proprii de producție, de 15.000 mp pe un teren de 31.000 mp.



Proiectele pe fonduri europene, accesate ȋntre 2013 și 2018, au contribuit la creșterea capacității de producție, la deschiderea unei linii automate de vopsit cu robot pentru diversificarea portofoliului de produse cu fronturi vopsite, pe lângă cele ȋnfoliate, și ȋn ultima fază, la modernizarea și optimizarea liniei de înfoliere. Din 2022, se lucrează la reabilitarea energetică a halelor, s-au montat panouri solare cu putere de 700 kW și a fost demarată o lucrare amplă de consolidare, precum și recompartimentarea halelor de producție și depozitare.



Nett Front a participat, în perioada 19-22 octombrie la BIFE-SIM, eveniment cheie în promovarea industriei românești la nivel internațional, care a reunit la București producători de mobilă și furnizori de echipamente, arhitecți și designeri, reprezentanți din retail și HoReCa, dar și cumpărători finali. Compania a prezentat un nou concept, Refront, într-un showroom mobil inovator, ce a permis vizitatorilor să exploreze proiecte de bucătării personalizate. „Showroom-ul mobil oferă clienților posibilitatea de a experimenta și vizualiza bucătării de vis în format 3D și cu ajutorul tehnologiei de realitate virtuală (VR). Ne dorim ca potențialii noștri clienți să aibă posibilitatea de a vedea și simți efectiv cum ar putea arăta bucătăria lor înainte de a lua o decizie”, a precizat Bartha András. Refront schimbă fronturile bucătăriei tale compatible cu Ikea în zeci de culori și modele, la un preț accesibil, pe care ți le poți comanda și vizualiza online și ulterior monta singur, la tine acasă.



Modul de vânzare și timpii scurți de livrare, piloni principali ȋn dezvoltarea companiei

Nett Front operează pe modelul B2B, având o rețea națională de distribuitori. Colaborarea se face cu trei mari segmente de clienți: distribuitori cu lanțuri de magazine, producători de mobilier de diferite dimensiuni și designeri de interior și arhitecți.



„Producătorii de fronturi internaționali lucrează produse de serie, astfel pot organiza mult mai optim producția și pot avea termene de livrare optime. Noi ne-am adaptat nevoilor producătorilor din România și am început să producem fronturi la comandă, pe dimensiuni atipice, la prețul celor tipice, cu termen optim de livrare între două și patru săptămâni. Iar pe partea de logistică, se fac livrările cu flotă proprie și închiriată, astfel reușim să livrăm constant între două și patru săptămâni, în funcție de tipul produsului”, completează Bartha András.

Nett Front are trei game de produse: fronturi și elemente decorative înfoliate (culori uni, imitație de lemn, High Gloss, ultra mat și texturi), fronturi și elemente decorative vopsite cu vopsea pe bază de apă (culori RAL, NCS și nuanțe proprii) și fronturi și elemente decorative vopsite electrostatic cu pulbere. „Avem atât de multe modele și culori, ȋncât putem spune că la noi clientul găsește absolut orice are nevoie”, mai spune fondatorul companiei.

În 2024, Nett Front are în plan patru lansări de produse – din ianuarie este disponibilă gama Neoclasic, ȋn vară a lansat produsele vopsite în câmp electrostatic, iar până la finalul anului vor urma decoruri noi de folii și fronturi din lemn masiv.



Despre Nett Front

Nett Front este o companie ȋnființată ȋn 2006, cu sediul ȋn Târgu Mureș, care s-a impus ca lider național ȋn piața de fronturi și elemente decorative pentru mobilier. Produsele companiei sunt realizate folosind materie primă de cea mai înaltă calitate, de la mărci cu renume mondial, și cea mai nouă și performantă tehnologie din domeniu. Produsele sunt unice, personalizate și atipice și se adresează unei clientele care dorește să aibă mobilier și un mediu nu doar practic, ci și excepțional, din punct de vedere estetic.