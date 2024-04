18 aprilie – Ziua internațională a monumentelor și a siturilor

Ziua internaţională a monumentelor şi a siturilor este sărbătorită, în fiecare an, la 18 aprilie, dată care a fost stabilită în 1982, de Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor – ICOMOS. Măsura a fost adoptată în cadrul celei de-a 22-a Conferinţe Generale a UNESCO, potrivit https://www.icomos.org/.

În 2023, la Adunarea Generală a ICOMOS de la Sydney, subiectul „Disaster and Conflict Resilient Heritage – Preparedness, Response and Recovery” a fost ales ca temă pentru Planul ştiinţific trienal 2024-2027. Pe măsură ce ICOMOS elaborează o foaie de parcurs în vederea consolidării capacităţilor pentru o „moştenire rezistentă la dezastre şi conflicte” pentru membrii săi şi comunitatea mai largă a patrimoniului şi se pregăteşte să sărbătorească cea de-a 60-a aniversare a Cartei de la Veneţia (31 mai 2024), trebuie să privească înapoi la moştenirea comună, pornind chiar de la această cartă şi înainte, în timp ce se întreabă care sunt nevoile pragmatice ale practicii patrimoniului astăzi.

Pe acest fond se formulează întrebarea: care este rolul Cartei de la Veneţia în aceste vremuri tumultoase? Mai este Carta de la Veneţia potrivită scopului?

Carta de la Veneţia a apărut în 1964, la două decenii după cel de-al Doilea Război Mondial, într-o epocă care promitea progres nelimitat şi dezvoltare economică. Şase decenii mai târziu, întreaga lume se confruntă cu o urgenţă climatică, cu un număr tot mai mare de dezastre naturale, precum şi cu conflicte care distrug situri culturale şi strămută comunităţi la scară masivă. „Intenţia în conservarea şi restaurarea monumentelor este de a le proteja nu atât ca opere de artă cât ca dovadă istorică” (Articolul 3), întreţinându-le în acelaşi timp „permanent” (Articolul 4), se arată în Carta de la Veneţia.

Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor (IDMS), sărbătorită în fiecare an la 18 aprilie, oferă o oportunitate unică de a creşte gradul de conştientizare a acestui instrument fundamental care se află în centrul istoriei şi identităţii ICOMOS. În 2024, ziua dă startul manifestărilor oficiale prilejuite de aniversarea Cartei de la Veneţia, la 31 mai. Simpozionul ştiinţific al Adunării Generale ICOMOS din Brazilia (noiembrie 2024) va oferi o platformă pentru tranziţia de la actualul Plan ştiinţific trienal („Climate Change Reboot”) la Planul ştiinţific trienal 2024-2026 („Disaster and Conflict Resilient Heritage – Preparedness, Response and Recovery”). Simpozionul marchează, totodată, încheierea manifestărilor privind celebrarea Cartei de la Veneţia, care se va afla printre subiectele abordate în cadrul evenimentului.

Membrii ICOMOS şi profesioniştii în domeniul patrimoniului sunt invitaţi, cu ocazia Zilei internaţionale a monumentelor şi siturilor, să ia în considerare, pe de o parte, evoluţia practicii de conservare pornind de la Carta de la Veneţia până astăzi şi să reflecteze, pe de altă parte, asupra impactului Cartei de la Veneţia asupra practicilor de conservare din întreaga lume şi să lanseze dezbateri cu privire la adecvarea acesteia în a aborda provocările unei urgenţe climatice, a conflictelor şi dezastrelor naturale. Unele dintre activităţi ar putea include inventarierea, colectarea de date privind pierderile şi daunele şi evaluarea vulnerabilităţilor; înţelegerea riscurilor şi construirea capacităţilor corespunzătoare; colaborarea între părţile interesate; comunicarea între sectoarele naţionale relevante, cum ar fi sectoarele patrimoniului şi managementul riscului de dezastre; cunoştinţe tradiţionale privind atenuarea riscului de dezastre şi pregătire; practici şi exemple de succes în adaptare, atenuare şi pregătire.

ICOMOS şi-a consacrat activitatea în vederea conservării şi protejării monumentelor, ansamblurilor şi siturilor aparţinând patrimoniului cultural. Este singura organizaţie non-guvernamentală la nivel mondial care se dedică promovării aplicării teoriei, metodologiei, dar şi a tehnicilor ştiinţifice, în vederea conservării patrimoniului arhitectural şi arheologic. Activitatea sa se bazează pe principiile consacrate în Carta Internaţională din 1964 privind conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor (Carta de la Veneţia).

Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor – ICOMOS este o reţea de experţi care beneficiază de schimbul interdisciplinar al membrilor săi, printre care se numără arhitecţi, istorici, arheologi, istorici de artă, geografi, antropologi, ingineri şi urbanişti. Membrii ICOMOS contribuie la îmbunătăţirea conservării patrimoniului, a standardelor şi a tehnicilor pentru fiecare tip de proprietate de patrimoniu cultural: clădiri, oraşe istorice, peisaje culturale şi situri arheologice. Potrivit datelor publicate pe site-ul oficial, în decembrie 2023, ICOMOS are 11.379 de membri în 132 de ţări şi teritorii; 253 de membri instituţionali; 113 Comitete Naţionale; 31 Comitete ştiinţifice internaţionale.

