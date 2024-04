OBICEIURI ȘI TRADIȚII/Desingerul Georgiana Iordache : Tradiţia de a îmbrăca haine noi de Paşte simbolizează Învierea şi renaşterea spirituală

Tradiţia de a îmbrăca haine noi de Paşte simbolizează Învierea şi renaşterea spirituală asociată cu această sărbătoare, spune designerul Georgiana Iordache, care consideră că acest obicei nu doar că nu se va estompa, ci va lua amploare şi se va actualiza an de an, odată cu tendinţele din lumea modei.



Paştele este o sărbătoare care ne vorbeşte despre sacrificiu, iubire şi, în acelaşi timp, despre înnoirea fiinţei, a spiritului. Pe de altă parte, încă din vechime, oamenii obişnuiesc să îşi înnoiască şi garderoba în această perioadă, simbolistica acestui obicei fiind explicată, de către designerul Georgiana Iordache.



„În tradiţia ortodoxă, îmbrăcarea hainelor noi de Paşte simbolizează Învierea şi renaşterea spirituală asociată cu această sărbătoare. Reflectă ideea de a începe o viaţă nouă şi de a renunţa la vechile obiceiuri şi păcate. Hainele noi sunt o expresie a bucuriei şi a frumuseţii. Prin acest obicei se doreşte marcarea unui nou început, care să aducă prosperitate în vieţile noastre. Obiceiul de a purta haine noi cu ocazia sărbătorilor religioase şi a altor evenimente importante datează de mult timp şi poate avea origini diverse în funcţie de cultură şi tradiţie. În creştinism, de exemplu, această tradiţie poate fi urmărită înapoi până la practicile vechi ale Bisericii primare”, spune ea.



Foto: (c) Georgiana IORDACHE

Aceasta arată că cele mai potrivite culori în acest context sunt cele pastelate, însă preferinţele individuale şi chiar tradiţiile locale pot influenţa în mod semnificativ portul.



„Tradiţional, pentru Paştele ortodox, culorile luminoase şi pastelate sunt cele mai potrivite. Acestea includ alb, roz, verde, galben şi albastru deschis, culori care sunt asociate cu reînvierea, prospeţimea şi bucuria sărbătorii. Cu toate acestea, în funcţie de preferinţele individuale şi de tradiţiile culturale locale, este posibil să existe şi alte culori populare sau acceptabile. În general, hainele ar trebui să fie potrivite pentru ocazie şi să reflecte spiritul festiv al sărbătorii”, explică designerul Georgiana Iordache.



Din punctul său de vedere, decenţa este un element cheie de care trebuie să se ţină cont în ceea ce priveşte ţinuta pentru ziua de Paşte.



„Cu siguranţă că fiecare zonă îşi păstrează elementele distinctive, însă recomandările generale pentru ţinuta de Paşte fac referire la decenţa ţinutei. De-a lungul secolelor, obiceiurile şi semnificaţiile asociate cu îmbrăcămintea nouă în diverse culturi s-au dezvoltat şi au evoluat în moduri diferite, reflectând contextul cultural şi religios specific fiecărei comunităţi. (…) Perioada postului este destul de îndelungată şi include activităţile noastre zilnice, deci ţinuta va fi adaptată în funcţie de locurile în care mergem. Nu există o conduită vestimentară anume care trebuie adoptată în perioada de post. Însă, în ziua Paştelui, obişnuim cu toţii să îmbrăcăm măcar o piesă vestimentară nouă. (…) Nu cunosc să fie o adaptare aparte a acestei tradiţii în zona Prahovei. Aici obişnuim să ne înnoim garderoba cu un outfit nou sau să ‘primim de la iepuraş’ şi, bineînţeles, să oferim celor dragi, în ziua de Paşte, o piesă vestimentară nouă, cum ar fi o bluză, o fustă sau chiar o pereche de încălţări”, menţionează ea.



În ceea ce priveşte păstrarea acestui obicei, Georgiana Iordache spune că nu este în pericol de a se estompa, ci dimpotrivă, crede că va lua amploare.



„Cu siguranţă este un obicei care nu se va estompa prea curând, ba chiar aş înclina să spun că va lua amploare, deoarece combină tradiţia cu plăcerea de a dărui şi se actualizează în fiecare an, în funcţie de tendinţele în modă. Nu ai cum să te plictiseşti de ceva ‘nou'”, explică designerul.



Iubitoare a tradiţiilor, aceasta are şi un sfat pentru actualele generaţii, supuse „pericolului” de a se pierde în goana după cumpărături.



„Îmi plac mult tradiţiile de sărbători, consider că reprezintă un factor care contribuie la consolidarea relaţiilor cu cei dragi. Sfatul meu pentru generaţiile actuale este să nu uite simbolistica acestei tradiţii şi să nu se piardă în goana după cumpărături”, a fost mesajul designerului Georgiana Iordache.

Sursa : AGERPRES