IT-ul este domeniul în care așteptările salariale ale angajaților au crescut cel mai mult în ultimul an. 7.000 de lei, net, pe lună este media salarială în acest sector, la nivel național. Așteptările IT-iștilor sunt de 10.000 de lei lunar, în medie

IT-ul este unul dintre domeniile care, în ultimul an, au înregistrat o temperare a activităților de recrutare atât în rândul angajatorilor de la nivel local, cât și la nivel internațional. Astfel, de la începutul anului și până acum, aproape 20.000 de joburi noi au fost scoase în piață pentru acest sector, în scădere cu aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aplicările, în schimb, au rămas foarte aproape de nivelul aferent perioadei ianuarie – septembrie 2024. Au fost înregistrat 820.000 de aplicări anul acesta, comparativ cu 850.000, în 2023.

Cu toate acestea, IT-iștii sunt specialiștii care și-au crescut cel mai mult așteptările salariale în perspectiva unei noi angajări. Astfel, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă în IT este de 7.000 de lei pe lună, la nivel național, în timp ce așteptările candidaților urcă până la 10.000 de lei, net.

„Anul trecut, în aceeași perioadă, media reală a salariilor încasate era de 6.300 de lei, iar așteptările erau de 9.000 de lei. Anul acesta vedem o diferență de 43% între mediile nete reale și așteptările candidaților. Comparativ, în domenii precum inginerie, retail, auto, servicii financiare sau producție, diferența dintre cât câștigă și cât ar cere de la un alt angajator, pentru aceeași poziție, variază între 15% și maximum 40%”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.



Cele mai mari salarii pentru specialiștii care nu ocupă și funcții manageriale sunt pentru arhitect IT – 15.000 de lei, dar cu așteptări medii de 20.000 de lei, software developer – 8.300 de lei (cu așteptări care urcă până la 11.000 de lei), data engineer – 8.500 de lei (și așteptări de 11.000 de lei) sau full stack developer – 8.000 de lei vs. așteptări de 10.000 de lei pe lună. Chiar și pentru juniorii cu maximum doi ani de experiență media salarială este de 4.500 de lei. Crește până la 6.700 de lei pentru cei care au între doi și cinci ani de experiență, în timp ce seniorii cu mai mult de cinci ani de experiență se încadrează într-o medie salarială de 10.000 de lei, net.

În ceea ce-i privește pe manageri, salariile cresc exponențial, astfel că media salarială netă, la nivel național, pentru un CTO este de 12.000 de lei, în timp ce așteptările candidaților pentru această poziție pleacă de la 16.000 de lei.

„Chiar dacă piața nu mai este la fel de fierbinte pentru cei care lucrează în IT, în continuare rămâne cel mai bine plătit domeniu. Mai mult decât atât candidații au fost obișnuiți în ultimii ani cu o anumită evaluare a muncii lor și, chiar și într-un context mai delicat al pieței, continuă să se poziționeze destul de sus din punct de vedere salarial. Tocmai de aceea, anul acesta IT-iștii au fost specialiștii ale căror așteptări salariale au crescut cel mai mult”, explică Roxana Drăghici.

Din cele 820.000 de aplicări înregistrate pentru sectorul IT de la începutul anului, 350.000 au venit din partea candidaților care deja au experiență și care fac parte din segmentul de vârstă 25-35 de ani.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 24.000 de locuri de muncă. Dintre acestea, 2.000 sunt pentru domeniul IT / telecom.

