Compartiment de recuperare medicala respiratorie, unic in judetul Alba! La Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Incepand cu luna iulie, persoanele care suferă de afecțiuni pulmonare cronice precum și afecțiuni pulmonare post-Covid pot beneficia de recuperare medicală respiratorie la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, serviciile fiind decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Demensurile pentru diversificarea serviciilor oferite de spitalul nostru au inceput in urma cu cativa ani ca urmare a analizei indicatorilor de utilizare a serviciilor oferite de spitalul nostru, o analiza a serviciilor medicale oferite de ceilati furnizorii de servicii medicale din zona si o analiza a nevoilor populatiei din judet si din zonele limitrofe.





In urma acestor analize am constatat ca incidenta patologiei tuberculoase este in continua scadere in timp ce rata de morbiditate pentru majoritatea bolilor respiratorii cronice este in crestere atat la nivelul judetului nostru cat si la nivel national. De asemenea s-a avut in vedere si faptul ca cele mai numeroase grupe de diagnostic tratate in spitalul nostru sunt infectii respiratorii acute urmate de bolile cronice obstructive ale cailor respiratorii.

Infiintarea acestui Compartiment de recuperare medicala respiratorie a devenit un obiectiv cuprins atat in strategia de dezvoltare a spitalului nostru cat si din Strategia Judeţului Alba în domeniul sănătăţii pe perioada 2018-2023, strategie care prevede asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicale specializate prin diversificarea serviciilor de îngrijiri de sănătate.

Azi ne bucuram impreuna ca acest obiectiv a fost realizat si pacientul cu boli respiratorii poate beneficia de tratament complet in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.

CE ESTE REABILITAREA RESPIRATORIE?

Este o metodă terapeutică bazată pe dovezi, realizată de o echipă multidisciplinară, care se adresează pacienţilor cu greutate în respiraţie şi scăderea toleranţei la efort de cauză respiratorie. Aceasta ajută, alături de medicamente, la scăderea senzației de lipsă de aer, la creșterea capacității de exerciţiu, creșterea gradului de independență a pacientului, prin ameliorarea simptomelor cauzate de insuficiența respiratorie.

CUI I SE ADRESEAZA?

Programele de recuperare respiratorie se adreseaza tuturor pacientilor la care simptomele respiratorii sunt asociate cu o scadere a capacitatii functionale si a calitatii vietii. Indicații:

BPOC Astm bronșic Bronșiectazii Fibroza pulmonară Boli pulmonare profesionale Sindroame post-tuberculoase Boli neuromusculare cu disfuncție respiratorie Sechele ale bolilor pleurale Recuperare post pneumonie Boli respiratorii corelate cu obezitatea Recuperarea pre/post-chirurgicală toracica si abdomiala cu disfunctie respiratorie Deformări toracice cu disfunctie respiratorie Pacienți vindecați după infecția cu SARS CoV 2 care rămân cu sechele respiratorii, etc.



ÎN CE CONSTĂ PROGRAMUL DE REABILITARE RESPIRATORIE

Programul de recuperare medicală respiratorie presupune o muncă de echipă, din aceasta făcând parte medicii pneumologi, medic de recuperare, asistentele medicale, infirmiere, precum și fiziokinetoterapeutul. Planul de recuperare este adaptat fiecărui pacient, în funcție de istoricul medical, de evaluarea gravității afecțiunii respiratorii de care suferă sau de problemele psihosociale. Vor fi, de asemenea, analizate alte boli asociate, care pot exclude sau amâna participarea la programul de reabilitare. În funcție de simptomele care predomină, se stabilește programul de recuperare pentru fiecare persoană.

Componentele unui program de recuperare constau in :

Evaluarea complexă a statusului funcțional al pacientului respirator pentru obținerea obiectivelor recuperatorii , completata la nevoie de evaluare musculoscheletala prin : Examen clinic, Pulsoximetrie, radiografie pulmonară, spirometrie, EKG, Investigatii de laborator, Analiza IMC, Test de mers de 6 min, Scale standardizate și chestionare (mMRC, CAT, ACT, BORG, VAS, EQ-5D), evaluarea telurilor, asteptarilor adevarate ale pacientului/invalidului respirator si recalibrarea realista la conditiile de viata ale pacientului

Tratament medicamentos specific bolii.

Plan recuperare individualizat.

Prevenția exacerbărilor și a infecțiilor respiratorii.

Utilizarea corectă a oxigenoterapiei.

Evaluare și suport psiho-social.

Kinetoterapie respiratorie individuala, de grup sau pe aparate Printre metodele de kinetoterapie respiratorie se numără exerciții fizice pe bicicletă sau covor rulant, antrenament membre superioare, mușchi respiratori, tehnici de drenaj a secrețiilor bronșice, exerciții de respirație și gimnastică medicală, etc. efortul fiind adaptat în funcție de posibilitățile fiecărui pacient (sală de kinetoterapie dotată cu aparatura necesară testării și antrenării la efort a pacienților, precum bicicletă orizontală, bandă de alergat, spalier, roata pentru umar, cusca Rocher, montaje scripete cu contragreutăţi, greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice, mingi, etc

Terapie cu aerosoli

Proceduri de fizioterapie ce influențează pozitiv funcția respiratorie prin Laserterapie de inalta intensitate cu sistemul de scanare robotizat, Super Inductive System, tehnologie bazata pe intensitatea inalta a campului magnetic

CARE SUNT BENEFICIILE PROGRAMULUI DE RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE?

Beneficiile reabilitării respiratoria sunt:

Reducerea simptomelor, controlul și coordonarea respirației în repaus, efort, condiții de stress

Stopează deteriorarea progresivă a funcției pulmonare din boala pulmonară cronică

Creșterea capacității de efort și îmbunătățirea calității vieții

Creșterea autonomiei pacienților cu boli respiratorii cronice

Reducerea frecvenței exacerbărilor BPOC

Reducerea numărului de zile de spitalizare și utilizarea de resurse medicale

Recuperarea respiratorie propriu-zisă înurma bolii COVID-19

Recuperarea complicațiilor date de imobilizarea prelungită, cum ar fi hipotrofia musculară

Remite anxietatea și depresia, îmbunătățește statusul mental

Lărgirea cunoștințelor despre boală și tratamentul ei.

CUM POTI BENEFICIA DE RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE ?

Pentru a beneficia de serviciile de recuperare medicala respiratorie oferite de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în regim spitalizare continuă, este nevoie să vă programați pentru un consult pneumologic, în urma căruia se va stabili în ce măsură recuperarea respiratorie poate fi eficientă pentru dumneavoastră.

Serviciile medicale sunt decontate de Casa de Asigurări conform legislației în vigoare în baza biletului de trimitere de la medic specialist sau medic de familie.

La momentul prezentării, este necesar să aveți

biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medic specialist cu indicația consult de pneumologie,

de la medicul de familie sau de la medic specialist cu cardul de sănătate ,

, cartea de identitate,

documente si investigatii medicale, relevante, efectuate anterior consultului.

Consultațiile se pot programa fie online https://spitalpneumoftiziologieaiud.ro/ , fie telefonic la nr. 0258861302 , de luni pana vineri, între orele 8:00-14:00.

Referitor la investitiile care s-au realizat in perioada 2018-2023 si care vin sa sustina un act medical de calitate in conditii optime facem urmatoarele precizari :

Dotarile necesare pentru deschiderea acestui Compartiment s-au ridicat la valoarea de 410.000 lei ( 85% finantare Consiliul Judetean Alba) si 15 % din venituri proprii si sprijinul Asociatiei Spitalului. Dotarile importante sunt: aparat laserterapie, aparat cu unde elecromagnetice, electrocardiograf, defibrilator automat, concentrator de oxigen portabil, aspirator secretii, troliu medical, banda de alergat electrica, bicileta medicala cu spatar, gantere, steppere, saltele, spaliere, etc. De asemenea saloanele, oficiu asistente si baza de tratament au fost utilatecomplet cu mobiler nou.

Tot cu fonduri alocate din bugetul ordonatorului de credit, peste 4.500.000 lei, au fost realizate si urmatoarele obiective de investitii:

Proiectare si executie instalatii apa rece si canalizare,

Lucrari de amenajare grupuri sanitare si dotari (30 grupuri sanitare din care 8 ptentru persoane cu disabilitati)

Proiectare si executie instalatie electrica si bransament electric pentru spor de putere,

Proiectare si executie retea gaze medicinale si achizitiea unei statii de producere oxigen,

Lucrari de reparatii curente, igenizari, montaj covor pvc, inlocuire usi, placari gresie terase,

Reabilitarea si utilarea bucatariei si a magaziei de alimente,

Asfaltare acces auto la magazii si locuri de parcare in curtea interioara latura sudica

Realizarea rezervei de apa in caz de avarii, acest proiect e inca in derulare dar 90% implementat.

Unul dintre cele mai mari si importante proiecte pe care spitalul le-a derulat in ultima perioada este în fază de finalizare. Este vorba despre proiectul de “Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, finanțat prin POR 2014-2020, în valoare de peste 1,5 milioane euro, destinat îmbunătățirii gestionării eficiente a energiei și reducerii consumurilor derulat prin ADR Centru.

Spatiile spitalului sunt reabilitate la acest moment in proportie de 90% dar avem in vedere continuarea lucrarilor de amanajare: scarile de acces, reabilitarea spalatoriei si a magaziilor, amenajarea unei sali de sedinte, facilitarea accesului ambulantei in incinta, asfaltare, executarea unei rampe si copertine pentru preluare pacienti cu liftul din exterior, amenajare a 21 locuri de parcare si iluminat incinta pe latura de nord a spitalului.