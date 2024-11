Cel mai mare comerciant de materii prime din lume a cumpărat în avans tot aurul produs de proiectul Rovina

Firma canadiană Euro Sun Mining, proprietara proiectului aurifer de la Rovina, al doilea ca mărime din Europa, a încheiat un Memorandum de Înțelegere obligatoriu pentru întreaga cantitate de aur ce va fi exploatată la Rovina, în Munții Metaliferi, din județul Hunedoara.

Compania Euro Sun Mining, proprietara proiectului aurifer de la Rovina, al doilea ca mărime din Europa, prin subsidiara sa locală, Samax România, a încheiat un Memorandum de Înțelegere obligatoriu cu grupul anglo-elvețian Glencore. Glencole este cel mai mare comerciant de materii prime din lume, iar prin memorandum a ,,instaurat o puternică opţiune”, pentru producția care va fi obținută la zăcământul din România.

În plus, Glencore are dreptul de a nominaliza un director în consiliul de administrație Euro Sun. Proiectul minier Rovina este al 14-lea cel mai mare zăcământ în curs de dezvoltare din lume și al doilea cel mai mare din Europa. Zacamământul conține resurse măsurate și indicate de 10,1 milioane de uncii echivalent aur (217 tone de aur și 635.000 tone cupru), potrivit datelor furnizate de Newsweek.

Euro Sun, prin subsidiara Samax România, a obținut licența de exploatare a aurului de la Rovina pentru o perioadă inițială de 20 de ani, în anul 2015, documentul fiind ratificat de Guvern, trei ani mai târziu.

Rovina, este un sat așezat pe un zăcământ uriaș de aur și cupru. Satul se află la aproximativ 15 kilometri de municipiul Brad, pe Valea Rovinei.

Minele din Munții Metaliferi erau închise, din anii 2000, însă noi proiecte miniere de anvergură au fost dezvoltate.

Bogata zonă auriferă are o istorie controversată, deoarece localnicii s-au împotrivit constant reactivării exploatațiilor miniere, dar fără success.

Glencore este cel mai mare comerciant de materii prime și una dintre cele mai mari companii de minerit din lume, cu circa 150.000 de angajați și afaceri de peste 217 miliarde de dolari în anul 2023.

În România, principalul business al Glencore îl reprezintă operațiunile de trading cu cereale și alte mărfuri agricole, derulate prin intermediul subsidiarei locale Glencore Agriculture Romania SRL.

După diligențele initiate de companie pentru redeschiderea câmpurilor aurifere, judecătorii Curții de Apel Cluj au anunțat public, că au anulat avizul de mediu pentru proiectul aurifer de la Rovina, în urma unei intense mobilizări a localnicilor și a organizațiilor de mediu.

Aceştia au evidențiat probleme grave în evaluarea impactului ecologic al proiectului. Fără acest aviz de mediu, compania minieră Euro Sun Mining nu va putea începe exploatarea.

În toamna anului 2023, fusese anunțat că Euro Sun Mining trebuie să depună din nou cererea de obținere a avizului de mediu pentru proiect.

Euro Sun a transmis atunci că va lucra la pregătirea unei noi documentații, pentru obținerea avizului de mediu. Euro Sun a mai precizat că proiectul beneficiază de sprijinul autorităților locale, “deoarece înțeleg pe deplin importanța impactului proiectului asupra dezvoltării zonei”.

Proiectul Rovina se întinde pe o suprafață de aproximativ 27,7 kilometri pătrați și cuprinde trei zăcăminte diferite: Rovina, Colnic și Cireșata.

Acestea vor fi probabil exploatate în mai multe faze, într-o perioadă de aproximativ 17 de ani. Studiul definitiv de fezabilitate prevede o producție medie echivalentă în aur de 146.000 de uncii (4,5 tone)/an, în primii zece ani.

Aceasta constă din 106.000 de uncii (3,3 tone) de aur și 19 milioane de livre (9.000 de tone) de cupru pe an.