Voicu Vușcan, președinte PSD Alba Iulia: Am votat pentru un viitor mai bun, pentru un președinte de bună credință, care poate ține România pe calea sigură

Președintele PSD Alba Iulia, Voicu Vușcan, a votat pentru un viitor mai bun, pentru un președinte de bună credință, care poate ține România pe calea sigură.

”Am votat responsabil, ca de fiecare dată. Am votat pentru un viitor mai bun, pentru un președinte de bună credință, care poate ține România pe calea sigură. Am ales un președinte echilibrat și responsabil, care a dovedit prin fapte că ține cu România și cu toți românii. Am votat cu cap pentru că viitorul este al nostru și trebuie să avem grijă de el”, a transmis Voicu Vușcan.