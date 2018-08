Ziua Minerului la Abrud. Angajații Cuprumin răsplătiți de conducerea companiei.

Distracție și voie bună pe străzile orașului Abrud, unde a avut loc o nouă ediție dedicată” Zilei Mânerului”. În acest an, sărbătoarea a fost marcată sub egida Centenarului Marii Uniri.



Manifestarea a fost organizată de compania Minieră Cuprumin Abrud, care pentru prima dată și-a răsplătit angajații cu prime și bonusuri substanțiale. Fiecare angajat al firmei a primit bani și bonuri valorice în valoare de 1000 de lei.



”De mult timp nu am simțit și noi că lucrăm la o companie românească care încă mai funcționează. Toți au venit ne-au amăgit au plecat iar noi am rămas în sărăcia noastră. Acum ne-au dat, alții doar au promis. Eu lucrez în Deal, am doi copii și nevastă nu lucrează nicăieri. E greu domnule. Omul ăsta e de aici (n.r. actualul director general), ne cunoaște ne știe la fiecare durerea.” – ne-a spus un angajat al Cuprumin prezent în Piața Eroilor

”Mai întrebați, cum să nu fie bine. Au trecut atâția ani în care ne-au tot promis, ne-au dat 50 de lei ca la proști, și ei făceau chermeze peste chermeze. Ce fac cu banii? Lemne domnule, vine iarna peste noi. În vârful munților noi plătim lemnele mai scump ca dumneavoastră la oraș.” ne mărturisește ul alt angajat al companiei

Și pentru că la compania minieră de la Abrud se lucrează în trei schimburi, manifestările au început mai devreme și au ținut până noaptea târziu, pentru ca toți angajații să se bucure de ziua lor.

”Noi lucrăm în trei schimburi, sunt angajați care nu pot să ajungă acum. Pe parcursul zilei vor avea timp măcar să arunce o privire. Cu ajutorul Consiliului de Administrație al companiei, am încercat să avem grijă de toți. Vă asigur că nu am trecut cu vederea nici un angajat. Fără personalul din firmă nu am face nimic. Le transmit un sincer La Mulți Ani, minerilor, familiilor acestora, tuturor angajaților și invitaților” – a spus

Dorel Tomuș, director general Cuprumin Abrud.

Minerii au fost felicitați și de reprezentantul Ministerului Economiei, secretarul de Stat, Bodea Călin, reprezentantul Parlamentului, deputatul Ioan Dîrzu, oameni politici și de administrație.

”Ziua Minerului are o încărcătură specială pentru locuitorii din Munții Apuseni. Este ziua când conştientizăm, mai mult ca oricând, eroismul celor pentru care munca în carierele şi adâncurile pământului a devenit destin şi tradiţie. Cu acest prilej, se cuvine să omagiem minerul de ieri, de astăzi şi mai ales, pe cel de mâine, asigurându-ne astfel că vom pune umărul la asigurarea continuităţii unei tradiţii unice, mineritul.Felicitări conducerii Cupru Min și primăriei Abrud pentru organizarea acestui eveniment!

La mulți ani! Noroc bun!” – a spus Ioan Dîrzu deputat de Alba

Organizatorii au pregătit programe artistice dedicate tuturor, înviaţi de marcă ai folclorului, programe dedicate tinerilor, discotecă în aer liber dar și un foc de artificii.

O prezență aparte la Ziua Minerului de la Abrud a fost Asociația „Baia Domnilor” din Bucium Poieni cu o interesantă expoziție de flori de mină.