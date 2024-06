Vasile Morariu și-a dat demisia din funcția de Viceprimar al comunei Roșia Montană ,dar și de consilier local al partidului AUR. Acesta a pierdut cu aproximativ 60 de voturi în fața lui Eugen Furdui.

În urmă cu puțin timp Vasile Morariu a făcut anunț public pe rețelele de socializare faptul că el se va retrage din funcția de Viceprimar și consilier local, acesta a declarat următoarele :

”În primul rând vreau să vă mulțumesc celor care ați avut încredere în mine , în special romilor din cartierul Dăroaia care au dat dovadă de omenie și respect față de mine ,(ați votat 250 cu mine) am pierdut în fața domnului primar cu aproximativ 60 de voturi .De aceea de azi am luat decizia de a mă retrage de tot din politică începând chiar de azi, dându-mi demisia din funcția de viceprimar, consilier local mandatul 2020-2024 , cât și consilier local 2024-2028.Am considerat că cetățenii comunei Roșia Montană nu au nevoie de mine și le-am lăsat ceea ce și-au dorit, De azi înainte Familia este pe locul 1 ,tot ce voi mai ajuta (o voi mai face ),va fi cu adevărat pentru suflet nu tot campanie electorală ,Vă mulțumesc că m-ați suportat !!!! Consider că am fost util comunei, am demonstrat că se poate ,Dumnezeu are alt plan pentru mine ,de aceea țin să i mulțumesc, Doamne ajută-ne !!!!Mulțumesc celor 550 de cetățeni care m-au votat !!! UN NOU ÎNCEPUT!!”