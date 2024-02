USR Alba Iulia și-a ales o nouă conducere. Bogdan Dogar este noul președinte al organizației locale

Membrii USR Alba Iulia și-au ales o nouă conducere, în funcția de președinte fiind votat Bogdan Dogar, antreprenor și expert în accesarea fondurilor europene.

Adunarea Generală a Uniunii Salvați România a ales prin vot noul președinte, vicepreședinții și membrii biroului politic local. În urma scrutinului, în funcția de președinte a fost ales Bogdan Dogar, iar vicepreședinți Andreea Cordon, vicepreședinte în cadrul Biroului Național de Tineret al USR, și Ionuț Horșa, IT-ist, consilier local în Alba Iulia și membru fondator al USR.

Bogdan Dogar are 39 de ani, este de profesie economist, fiind antreprenor și expert în accesarea fondurilor europene.

Noul Birou Politic Local al USR Alba Iulia va fi format din Cosmina Mariș, inspector în cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane Alba Iulia, Nicolae Alexandru Dan Dumitru, antreprenor și consilier local în Alba Iulia, Nicu Avram Pocris, IT-ist și antreprenor, Ovidiu Bujor, IT-ist.



Noua conducere a USR Alba Iulia a primit ca obiective la preluarea mandatului pregătirea alegerilor din acest an, identificarea și selectarea potențialilor candidați pentru alegerile locale, realizarea unui program de guvernare locală, pornind de la „Manifestul pentru Alba Iulia”. De asemenea, noua conducere a USR Alba Iulia își propune să aibă o comunicare activă cu cetățenii pentru a identifica problemele reale ale comunității și pentru a găsi soluțiile de rezolvare a acestora.



„USR Alba Iulia are o nouă conducere și am încredere că va restarta activitatea politică la nivel local. Este momentul în care ne asumăm împreună eșecul pe care l-am avut cu Gabriel Pleșa, care, deși a câștigat Primăria Alba Iulia, a înșelat, atât încrederea colegilor săi, cât și încrederea și așteptările albaiulienilor. Din păcate, actualul primar a uitat într-un sertar „Manifestul pentru Alba Iulia”, un program simplu și care putea reforma administrația locală din Alba Iulia. Ne cerem scuze albaiulienilor pentru că, la fel ca și ei am fost amăgiți, iar, după trei ani, noua administrație este de fapt tot cea veche, cu aceleași metehne și cu mai multe interese. Nu avem însă voie să renunțăm și trebuie să reconstruim împreună o alternativă locală pentru a reda cu adevărat Alba Iulia albaiulienilor. La nivel național și local, USR rămâne alternativa la PNL și PSD în 2024, motiv pentru care am format Alianța „Dreapta Unită”, alături de PMP și Forța Dreptei. România are nevoie de o alternativă reală, reformistă și proeuropeană.”, a declarat Beniamin Todosiu, președintele USR Alba.