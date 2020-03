Untold a anunțat primul val de artiști

Printre artiștii anunțați de organizatorii festivalului se numară legendara trupă The Pussycat Dolls, care va urca pe scena festivalului UNTOLD de anul acesta, la cea de-a șasea ediție. Alte trupe renumite vor face show în fața publicului din Cluj : Iggy Azalea, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Martin Garrix, Eric Prydz, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Afrojack, Alesso, Steve Aoki, Above and Beyond, Lost Frequencies.

The Pussycat Dolls s-a reunit la sfârșitul anului 2019, după nouă ani de pauză și a anunțat lansarea unui single de revenire, numit React”.,,De când s-a reunit, trupa face spectacole sold out cu zeci de mii de fani, în câteva minute.Iggy Azalea ajunge pentru prima oară în România, iar The Script ajung pentru a doua oară, după ce au fost în 2018 la Neversea.

,,Cea de-a șasea ediție a festivalului Untold îi aduce pe cele zece scene pe unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali ai momentului, dar și trupe legendare care s-au reunit și care fac sold out pe marile stadioane ale lumii. Anunțăm primul val de artiști, iar în premieră în România vor veni la Untold 2020 The Pussycat Dolls, Iggy Azalea, Eric Prydz, Amelie Lens și Charlotte de Wite. De asemenea, revin și primii trei DJ ai lumii, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și David Guetta, alături de trupe sau artiști precum The Script , Above and Beyond, Afrojack, Steve Aoki, Lost Frequencies Live, Paul Kalkbrenner, Dub FX, Rudimental. Alți 200 de artiști urmează să fie anunțați”, au transmis organizatorii Untold.

Cei care nu și-au achiziționat un abonament pentru ediția din acest an, o pot face de pe untold.com.

Untold a vândut deja jumătate din abonamentele puse la vânzare pentru ediţia din 2020. ”Festivalul Untold a ajuns deja la maturitate. Până în prezent s-au vândut peste 50 la sută din abonamentele pentru ediţia din 2020. Ne aşteptăm ca la ediţia din acest an să avem peste 380.000 de participanţi, adică o creştere faţă de ediţia precedentă când au fost prezenţi peste 370.000 de oameni în cele patru zile. Cu siguranţă şi în acest an, festivalul o să fie sold out cu mult înainte de a începe”, a declarat Edy Chereji, director comunicare Untold.