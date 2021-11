Turismul cultural: oportunitate pentru valorificarea patrimoniului natural din Regiunea Centru

ADR Centru va invita sa participati, alaturi de experti in dezvoltarea turismului din Portugalia, Spania, Marea Britanie, Slovenia Bulgaria si Romania la seminarul tematic “Valorificarea patrimoniului natural prin turism cultural”, care va avea loc online in 4 noiembrie 2021.

Zonele montane au avut intotdeauna o semnificatie simbolica si metaforica si, in ultimii ani, au crescut ca destinatie turistica, in special datorita faptului ca ofera posibilitatea de a evada din mediile din ce in ce mai urbanizate.

Cu toate acestea, potentialul turistic este valorificat in mod gresit prin intermediul turismului de masa, care dauneaza biodiversitatii fragile si unicitatii acestor zone, sau nu este valorificat, populatia si afacerile locale ramanand singure si neputand beneficia de acesta.

In acest context, proiectul RAMSAT si-a propus sa contribuie la protejarea patrimoniului natural si cultural al regiunilor montane izolate, prin promovarea turismului alternativ durabil.

Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul RAMSAT a facilitat organizarea unor evenimente/vizite online in Regiuni din Europa, pornind de la Pleven Heights (Bulgaria), trecand prin Parcul Natural Serra of S. Mamede (Portugalia), Marginimea Sibiului (Romania), dealurile Sava (Slovenia), Sistemul Iberic (Spania) si Muntii Sperrin (Marea Britanie, Irlanda de Nord).

Luand in considerare aspectele de mediu, economice si socio-culturale, partenerii proiectului RAMSAT vor dezvolta planuri de actiune pentru protejarea biodiversitatii si conservarea mediului natural, in scopul de a contribui la cresterea numarului de vizitatori ai siturilor de patrimoniu cultural si natural.

In scopul identificarii de solutii dedicate dezvoltarii turismului durabil in zonele montane si revitalizarii acestor zone prin utilizarea sustenabila a resurselor existente si prin promovarea patrimoniului cultural si natural partenerii proiectului RAMSAT vor prezenta si vor dezbate in cadrul acestui seminar tematic interregional cele mai bune practici si politici de sustinere a turismului si promovarii patrimoniului natural si cultural.

Evenimentul va fi organizat de partenerul din Irlanda de Nord, Rural Area Partnership In Derry Ltd, sub forma unui webinar online si avand ca focus tematic politici si bune practici dedicate valorificarii patrimoniului natural si cultural regional si va reuni parteneri de proiect si actori relevanti din cele sase regiuni partenere ale proiectului.

Evenimentul va oferi participantilor atat oportunitatea de a descoperi bune practici pentru promovarea patrimoniului cultural si natural provenind din toate regiunile participante la proiect cat si posibilitatea de a efectua o vizita ”virtuala” in Irlanda de Nord, zonele rurale montane din Derry.

„Turismul este un motor al dezvoltarii Regiunii Centru, contributia lui la produsul intern brut regional, in 2017, era de 3,8%.

Zonele montane ocupa aproape jumatate din teritoriul Regiunii Centru, peisajele naturale si biodiversitatea adapostita de aceste zone constituind impreuna cu bogatul patrimoniu cultural regional, motivatia majora care atrage an de an numerosi turisti romani si straini.

Turismul rural are un potential deosebit de a se dezvolta, sustinut de traditiile care inca se mai pastreaza, de arhitectura locala diversa pe care o intalnim inca nealterata in unele zone montane din Apuseni dar si din Marginimea Sibiului, Tara Fagarasului, satele sasesti si secuiesti din Regiunea Centru.

In zonele rurale avem 6 din cele 7 obiective UNESCO din Regiune si numeroase monumente istorice de categoria A si B.

Prin Programul Operational Regional 2021-2027 vom finanta printr-o axa dedicata zonelor rurale, investitii in conservarea patrmoniului cultural si istoric dar si in dezvoltarea turismului, scopul acestor finantari fiind de a consolida rolul culturii si turismului in dezvoltarea economica, incuziunea si inovarea sociala in zonele afectate substantial de pandemia Covid-19”, a declarat domnul Simion Cretu, directorul general al ADR Centru.

Avand in vedere potentialul semnificativ de dezvoltare a turismului si promovare a patrimoniului cultural natural in regiunea noastra precum si contributia importanta a actorilor regionali la mentinerea unui curs ascendent prin dezvoltare calitativa si sustenabila, ne face o deosebita placere sa invitam organizatiile interesate de promovarea turismului si patrimoniului cultural si natural in zonele montane din Regiunea Centru sa participe la acest webinar online.

Participarea la eveniment este gratuita, iar inregistrarea poate fi facuta aici. Detalii suplimentare despre acest eveniment, precum si despre proiectul RAMSAT sunt disponibile pe pagina de internet a proiectului RAMSAT.