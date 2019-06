Stiai ca poti trata rapid acasa simptomele racelii la copii? Iata 6 metode sigure care te vor ajuta

Parintii sunt responsabili de educarea prichindeilor, dar si de starea lor de sanatate. Din pacate, de foarte multe ori, cei mici se imbolnavesc de o banala raceala, ceea ce presupune din partea mamicilor si taticilor timp dedicat in intregime copiilor. Multi dintre parinti fug la cabinetul medicului sau chiar la spitalul de urgenta pentru ca intra in panica din momentul in care observa ca din nasucul micutului incep sa curga secretiile albicioase. Acestia ar trebui sa stie ca pot rezolva situatia acasa.



In cazul in care problema se va agrava, atunci este necesara interventia medicului pediatru, dar, in general, o simpla raceala nu presupune interventia acestuia. In afara de ceaiurile simple, cu lamaie, acea metoda traditionala de a impiedica raceala sa se instaleze ca la ea acasa, mai exista si alte metode prin care parintii pot sa-l trateze pe micut la domiciliul lor.



Iata ce pot face adultii pentru a imbunatati starea unui copil racit:



Desi parintii sunt tentati sa inceapa un tratament medicamentos prin introducerea antibioticelor, adevarul este ca acestea nu au niciun efect in infectiile respiratorii de cauza virala. Specialistii atrag atentia adultilor ca administrarea acestor pastile ar putea sa aiba efecte grave pentru ca ele declanseaza diferite reactii in organism. Este nevoie de antibiotice doar atunci cand apar complicatii bacteriene;

Copilul are nasul infundat si secretii nazale? Adultii trebuie sa curete mucoasa nasului, iar aceasta operatiune se realizeaza foarte usor, cu ajutorul serului fiziologic sau a apei de mare. O pompita performanta va scoate apoi secretiile nazale. De asemenea, mai pot utiliza in acest scop un aspirator nazal sau batista bebelusului. Aspirarea secretiilor nu trebuie realizata decat de maximum 3 ori pe zi;

Probabil ca toti parintii se plang de faptul ca micutii refuza sa ia medicamentele in perioada in care sunt raciti. Pentru a nu mai intampina o astfel de problema, acestia ar trebui sa utilizeze un aparat de aerosoli, ideal in aceste cazuri. In cazul in care esti in aceasta categorie de parinti, comanda aerosoli pentru ca racelile pot fi tratate cu aerosoli ce contin substante cu efect antiinflamator si mucolitic;

Febra este o reactie normala a organismului, asa ca nu te speria prea tare, decat daca temperatura corpului a crescut prea mult. Intotdeauna trebuie sa existe in fiecare casa cateva medicamente utile unei astfel de situatii: paracetamol, ibuprofen, algocalmin. Orice medicament administrat copilului trebuie sa fie la sfatul medicului. Pentru a scadea febra micutului, adultii ar putea sa ii faca si impachetari cu cearceafuri umezite, dusuri cu apa la temperatura corpului si sa-i ofere mai multe lichide;

Imbracamintea unui copil racit trebuie sa fie una adecvata starii sale. Nu trebuie sa il infofolesti prea tare, deci imbraca-l lejer deoarece are nevoie de o suprafata corporala prin care sa faca schimb de caldura cu exteriorul;

Repausul acasa si odihna cat mai multa sunt doua lucruri de care parintii trebuie sa fie constienti. Copilul va fi retinut la domiciliu in jur de 5-7 zile pentru a i se permite insanatosirea, dar si pentru a nu-i imbolnavi pe ceilalti copii cu care intra in contact la gradinita sau la joaca, in parc.

In final, orice parinte responsabil trebuie sa nu se panicheze, sa trateze situatia cu calm, fara sa fuga imediat la medic doar daca observa ca micutul incepe sa tuseasca sau daca are nasul infundat. Racelile simple se trateaza cu succes acasa, iar specialistii in domeniu sunt de aceeasi parere.



surse foto: Shutterstock.com