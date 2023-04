Peste 100.000 de persoane, din 17 țări africane, au acces la apă potabilă datorită lui Ștefan Mandachi și altor români generoși. Prima fântână a fost construită de antreprenor ȋn 2021, ȋn Uganda. Ȋn urma apelurilor sale, alți oameni de afaceri, medici, avocați și chiar instituții religioase și de ȋnvățământ s-au alăturat inițiativei. Astăzi, sunt 200 de fântâni construite și alte 12 ȋn lucru. Costul unei fântâni este ȋntre 1.600 și 7.500 euro.

,,Să construiesc fântâni ȋn Africa este un vis pe care ȋl am de mulți ani. Fântâna din Uganda, prima, nu doar am finanțat-o, ci am și contribuit fizic la construcția sa. Când au aflat despre această posibilitate, prietenii mei s-au implicat și ei. Apoi, ȋn urma postărilor de pe rețelele sociale, tot mai mulți oameni au ȋnceput să ȋmi scrie și să doneze. Ȋn doi ani, am reușit să depășim 200 de fântâni construite! Asta ȋnseamnă că, datorită românilor generoși, peste 100.000 de persoane au acces la apă potabilă, chiar ȋn comunitățile lor. Ȋntreg proiectul a fost posibil datorită pastorului Mihai Brașov. El s-a ocupat de organizare și de toată partea logistică„, spune Ștefan Mandachi.