Rezultate excepționale pentru sportivii legitimați la CS Alba Iulia. Peste 180 de medalii care demonstrează talentul, determinarea, dedicarea, dar și profesionalismul antrenorilor care i-au pregătit.

Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a avut, în 2023, un an foarte bun din punct de vedere al performanțelor obținute. Sportivii noștri au reușit să câștige la competițiile naționale și internaționale un număr de 183 de medalii, dintre care 64 de aur, 79 de argint și 40 de medalii de bronz. Aceste rezultate excepționale demonstrează talentul, determinarea și dedicarea sportivilor, dar și profesionalismul antrenorilor care i-au pregătit.

La secția atletism am obținut 22 de medalii, dintre care 14 de aur și 8 de argint. La box am câștigat 3 medalii de argint, iar la secția culturism si fitness 2 medalii, dintre care 1 de aur și 1 de argint. La haltere am obținut 1 medalie de bronz, iar la judo sportivii noștri au câștigat 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint, 4 de bronz. La orientare am obținut 9 medalii, dintre care 4 de aur, 3 de argint, 2 de bronz, în vreme ce la powerlifting sportivii secției au câștigat 120 de medalii, dintre care 35 aur, 57 argint și 28 bronz. La taekwondo WT am câștigat 14 medalii, dintre care 6 de aur, 3 de argint, 5 de bronz. La tenis de masa am obținut menținerea în Divizia B.

Mulțumim, cu această ocazie, sponsorilor care au fost alături de club și de sportivi: SC Transavia SA, SC Energosum SRL, SC Cora Print SRL, SC Holhos Optic Line SRL, SC Tudor Optic Line SRL, SC Andra Optic Line SRL, SC Luana Optic Line SRL, SC Alesia Optic Line SRL, SC Optic Line Consult SRL. De asemenea, un rol deosebit de important l-au avut Agenția Națională pentru Sport, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și Consiliului Județean Alba, care au susținut activitatea noastră.

Directorul CS Unirea Alba Iulia, Daniela Moșneag, transmite felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor și mult succes în noul an.