PSD Alba : Solicităm demisia directorului Apa CTTA SA pentru că a inundat Alba Iulia!

Partidul Social Democrat solicită demisia directorului Apa CTTA SA Alba Iulia pentru incompetență și recidivă în vătămarea drepturilor consumatorilor serviciului public de apă și canalizare.

Este a 3-a oară într-un an când Alba Iulia se află sub ape din cauza sistemului de canalizare sub dimensionat, cu o vechime mare și gestionat prost de Primărie și Apa CTTA.

Suntem alături de albaiulieni și solicităm ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să efectueze un control la Apa CTTA și să ne comunice ce fel de canalizări și pompe avem la Alba Iulia și dacă se respectă standardele legale.

Primăria și Apa CTTA trebuie să-i despăgubească pe albaiulienii cărora le-au fost inundate gospodăriile iar PSD îi susține pe cetățeni să dea în judecată cele două instituții iresponsabile, care țin Alba Iulia ca în Evul Mediu.

De asemenea, condamnăm faptul că Apa CTTA SA Alba continuă să-i otrăvească pe albaiulieni cu apă tulbure, ruginită și cu impurități, în condițiile în care, la Alba Iulia, se plătesc unele dintre cele mai mari facturi la apă și canalizare din țară, iar Apa CTTA SA Alba a avut grijă să mărească facturile oamenilor prin introducerea taxei pe apa pluvială.

Solicităm Direcției de Sănătate Publică Alba să efectueze un control la Apa CTTA SA Alba și să ne spună dacă e normal ca albaiulienii să bea apă care nu credem că respectă parametrii de calitate impuși de lege.

Este inadmisibil ce se întâmplă cu serviciile publice pentru cetățeni în județul Alba, căpușate de atâția ani de către o gașcă de prieteni care își bat joc, principala lor preocupare fiind îndestularea camarilei de partid. Nu e normal ca nimeni să nu răspundă pentru prejudiciile aduse albaiulienilor!

Facem un apel către Guvernul României să intervină în forță împotriva tuturor abuzurilor și nedreptăților la care sunt supuși consumatorii de servicii publice din Alba și să sancționeze acest regim local corupt care pune în pericol viața oamenilor și bunurile acestora!