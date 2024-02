Proiectul CONFER, oportunitate reală pentru diversificarea surselor de finanțare și consolidarea sustenabilității financiare a ONG-urilor mici și medii din România, la final

Proiectul CONFER – Consolidarea Organizațiilor Non-guvernamentale prin Fundraising și Eficientizarea Rezultatelor a ajuns la final. CONFER a avut ca scop să descopere și să întărească capacitatea unor organizații nonguvernamentale active în domeniile educațional și social, din zone insuficient deservite, de a mobiliza fonduri și a promova cauzele lor sociale în comunitate, prin sprijinul unei echipe de experți cu vastă experiență în fundraising și comunicare.

Proiectul CONFER – Consolidarea Organizațiilor Non-guvernamentale prin Fundraising și Eficientizarea Rezultatelor este derulat de Fundația Regală Margareta a României în parteneriat cu Nedland Kultur, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

În urma unui apel public, în 2022 au fost selectate 12 organizații neguvernamentale, care acționează în zone insuficient deservite, din localități din județele Alba, Arad, Buzău, Covasna, Cluj, Ilfov, Maramureș, Mureș, Teleorman și Timiș, pentru consolidarea capacității și sustenabilității lor. Pe parcursul celor 22 luni, organizațiile au parcurs un program complex de dezvoltare organizațională, ce a inclus training și mentorat pentru fundraising, comunicare digitală și scriere de aplicații de finanțare, coaching pentru dezvoltarea de strategii, instrumente și tehnici de fundraising, transformare digitală prin dezvoltare website, social media, manuale de branding și un kit de materiale promovare, organizarea de campanii de comunicare online și offline, o metodologie de bună guvernare și practici intergeneraționale, eficientizarea procedurilor interne, derularea de evenimente și acțiuni de networking pentru cultivarea donatorilor și sponsorilor din comunitate, precum și schimbul de experiență și transferul bunelor practici către alte organizații non-guvernamentale.

„Noi credem în misiunea Fundației de a schimba România în bine. Prin proiectul CONFER, am descoperit organizații și lideri sociali cărora le-am oferit instrumentele, cunoștințele și inspirația pentru a putea aduce schimbarea în bine în comunitățile pe care le servesc, bazat pe o strategie și acțiuni durabile. Proiectul CONFER a adus ceva semnificativ pentru fiecare organizație participantă – valoare, transformare, experiență, viziune, creștere, generozitate, belșug, perspectivă, curaj, oportunitate, orizonturi noi, emoție, recunoștință. Iar echipei noastre, o mare satisfacție și împlinire pentru rezultatele lor, pe care am avut ocazia să le împărtășim la Conferința de închidere a proiectului”, declară Ioana Petrea – manager al proiectului CONFER.

Ca urmare a participării în proiect:

12 organizații au dobândit competențe pentru strângerea de fonduri, comunicare digitală și scriere de propuneri de finanțare, prin participarea la 25 de sesiuni de training și mentorat de grup și individual, pe parcursul anului 2022

10 organizații non-guvernamentale au propriile strategii de sustenabilitate financiară, planuri tactice și instrumente de fundraising, în urma a 50 de sesiuni de coaching

10 ONG-uri au manual de brand, website modern, profil de social media și un kit de materiale de promovare, dezvoltate de o agenție de branding

10 ONG-uri au organizat evenimente de promovare și cultivare a donatorilor, în anul 2023, reușind să coopteze peste 350 de participanți, donatori și sponsori din comunitatea lor

12 ONG-uri au desfășurat campanii de strângere de fonduri din comunitate în 2023, promovând facilitățile fiscale oferite de Formularul 230 și contractul de sponsorizare

10 ONG-uri au astăzi un manual de proceduri pentru managementul resurselor umane, financiare și digitalizare

175 de ONG-uri au primit o Metodologie de bune practici inter-generaționale și de guvernanță transparentă și participativă

60 de reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale au realizat schimb de bune practici și networking în vederea diversificării surselor de finanțare într-un eveniment cu participare fizică la București

„Voi sunteți cei care aveți experiență locală și informațiile de la firul ierbii. Știți mai bine decât oricine care sunt problemele reale din comunitățile unde lucrați. Astfel, puteți să îi informați și educați pe potențialii parteneri și sponsori despre situațiile și nevoile locale, având o cunoaștere profundă a comunității voastre. Fiți mândri de cine sunteți și ceea ce faceți prin proiectele pe care vi le propuneți. Acesta este cel mai bun mod de a-i face și pe ceilalți să creadă în voi”, a fost mesajul de încurajare transmis de Sigbjorn Nedland, reprezentantul partenerului Nedland Kultur din Norvegia cu ocazia evenimentului de networking organizat pentru diseminarea modelelor de bune practici la finalul proiectului CONFER.

Evenimentul de închidere al proiectului CONFER a avut loc sâmbătă, 10 februarie 2024, la Casa Siqua, și a inclus un bilanț al activităților, provocărilor și rezultatelor organizațiilor, sfaturi utile și recomandări din partea echipei de experți și declararea planurilor de mobilizare de fonduri în 2024, care să susțină consolidarea sustenabilității financiare a organizațiilor participante în perioada următoare.

Mai multe informații despre proiect și organizațiile participante pe pagina web a proiectului CONFER.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Fundația Regală Margareta a României

Fundația Regală Margareta a României a fost înființată în 1990 de către Regele Mihai I al României și Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române. Cu o activitate de 34 de ani, Fundația Regală Margareta a României sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. De-a lungul timpului, Fundația s-a implicat în numeroase proiecte sociale, culturale şi de susținere a educației şi talentului artistic. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.frmr.ro.

Despre Nedland Kultur

Nedland Kultur este o companie privată din Norvegia care dispune de o experiență de peste 20 de ani în proiecte culturale, colaborări inter-culturale, organizare de concerte și festivaluri, digitalizare muzicală etc. Compania a implementat proiecte în Norvegia, Marea Britanie, Tanzania, Kenya, Etiopia, Uganda, Malawi, Rusia, Palestina, Israel, Vietnam și Egipt, inclusiv în România. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.nedlandkultur.com.