Primăria din Ciugud a desființat casieria. Taxele și impozitele locale vor încasate electronic

Comuna Ciugud a renunțat la casierie și va încasa toate taxele și impozite locale doar electronic, măsura fiind o premieră pentru mediul rural din România.

Denumită „O primărie fără casierie”, inițiativa are ca scop eficientizarea actului administrativ și îmbunătățirea serviciilor publice oferite de administrația locală ciugudenilor.

De câțiva ani, Primăria Ciugud oferea deja cetățenilor, în locul clasicei casierii, PATRU SOLUȚII SMART pentru plata taxelor și impozitelor locale, astfel încât să nu mai fie nevoiți să se deplaseze la sediul administrației locale.

Ciugudenii pot astfel folosi stațiile electronice de plată, care sunt amplasate în satele comunei, o aplicație de plată dedicată pentru telefonul mobil, o soluție de plată prin platforma de servicii digitalizate a primăriei (Global Pay) sau pot plăti prin platforma națională ghișeul.ro.

Ghișeul de casierie al primăriei a fost dezactivat, astăzi, urmând ca spațiul să fie reamenajat astfel încât să permită interacțiunea directă cu cetățenii, fără bariere fizice.

„Ne-am dorit mereu să fim o primărie cât mai prietenoasă cu cetățeanul, iar acest lucru înseamnă să nu îl ții pe contribuabil, în picioare, în fața unui ghișeu, pentru a plăti taxele și impozitele locale. Normalitatea înseamnă să desființăm barierele dintre funcționari și cetățeni, iar serviciile publice să fie cât mai moderne și cât mai accesibile.

Am desființat casieria instituției pentru a eficientiza actul administrativ și acest lucru înseamnă reduceri importante de costuri.

Este încă un pas din proiectul nostru mai amplu „O primărie fără hârtii” prin care am debirocratizat activitatea administrației publice, am renunțat la multe dintre documentele pe hârtie și, acum, am desființat casieria fizică devenind oficial o primărie fără casierie”, a declarat primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian.