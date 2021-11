Posesorul unui mandat de arestare pentru conducere a unui autovehicul, fără permis de conducere și aflându – se sub influența alcoolului, arestat de polițiștii din Cugir

Polițiștii din orașul Cugir, au reținut miercuri, un bărbat în vârstă de 31 ani, din localitate, posesorul unui mandat de arestare pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud.

La data de 10 noiembrie 2021, polițiștii de investigații criminale din Cugir au depistat și reținut un bărbat, de 31 de ani, din Cugir, posesor al unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate, de un an și 10 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice. C

Condamnatul a fost depus la Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.