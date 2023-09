Mopedist din Ohaba, beat și fără permis, depistat de polițiști în trafic. A ajuns în arestul Poliției

Un bărbat de 31 de ani din comuna Ohaba, a fost reținut, pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si fara permis dupa ce a fost surprins baut in trafic, in timp ce conducea un moped, de catre politistii rutieri.

În momentul când a fost oprit de polițiști, etiltestul indica o valoare de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 17 septembrie 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Blaj au depistat un bărbat, de 31 de ani, din comuna Ohaba, care conducea un moped, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul nu poseda permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul pe care îl conducea era radiat din circulație, având montată o plăcuță de înmatriculare falsă.

Pe numele bărbatului, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

Față de bărbat, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi, 18 septembrie, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.