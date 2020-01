Monica Popescu dezminte o serie de articole apărute în presa locală.

Fostul subprefect de Alba, Monica Popescu, neagă orice implicare la zvonurile apărute în presa locală unde în mai multe rânduri a fost vehiculat numele domniei sale.

” Având în vedere ultimele apariţii în presă locală, în care este vehiculat numele meu, doresc să fac câteva precizări, astfel încât cei care mă ştiu să cunoască anumite aspecte. Cu toţii ştim că funcţiile de Prefect/Subprefect sunt funcţii apolitice, dar susţinute de partidele politice aflate la guvernare. Odată numit în funcţie trebuie să-ţi înaintezi demisia din formaţiunea politică din care faci parte, ceea ce am şi făcut în Martie 2017 când am fost numită în funcţia de Subprefect. În urma eliberării mele din funcţie în septembrie 2019, nu am fost contactată de niciun reprezentant al conducerii filialei ALDE ALBĂ, pentru o revenire în cadrul partidului nicidecum de ocupare a altor funcţii.

Funcţia de Prefect/Subprefect implica multă responsabilitate şi implicare în ceea ce priveşte deciziile care se i-au la nivelul judeţului, iar aceste posturi trebuie ocupate de persoane cu demnitate. Consider că în cei doi ani şi jumătate în care am ocupat această funcţie am fost responsabilă de deciziile pe care le-am luat şi m-am aplecat direct asupra tuturor problemelor apărute la nivelul judeţului.” – a scris Monica Popescu pe Facebook