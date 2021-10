Mircea Rednic este noul antrenor al lui Dinamo București

Dinamo București, penultima clasată în Liga 1, și – a numit joi antrenor nou, în persoana lui Mircea Rednic.

Gruparea din Ștefan cel Mare, s – a despărțit de italianul Dario Bonetti, iar funcția de principal pe banca tehnică a ²câinilor², a deținut – o Sorin Colceag.

Antrenorul în vârstă de 59 de ani, a semnat înţelegerea cu Dinamo, până în vara anului viitor, cu posibilitatea de prelungire pe încă un sezon.

Mircea Rednic se află la al cincilea mandat la Dinamo, antrenând echipa ²alb – roșie² în sezoanele 2006-2007, 2008-2009, 2015-2016 şi 2018-2019.

În cariera să, Rednic a mai antrenat pe Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Craiova, FC Vaslui, Spartak Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași și Farul Constanța.

” Situaţia în care e clubul m-a convins să vin!”

” Situaţia în care e Dinamo m-a convins să vin. Nu din cauza mea am plecat de la Dinamo. M-au chemat tot în situaţii dificile, am format o echipă şi apoi nu mi-au prelungit contractul. Problema e că după ce am plecat eu, Dinamo a avut probleme.

Eu sunt principalul responsabil cu transferurile în momentul ăsta. Ei au fost de acord. Dacă cineva propune un jucător bun, nu înseamnă că nu-l iau. E nevoie de un atacant şi de un fundaş dreapta. Sorescu a făcut diferenţa în atac, şi tu îl sacrifici, ca fundaş dreapta? N-am înţeles-o.

Am văzut ultimele două meciuri. Trebuie să-i aduc la viaţă pe băieţi, eu cred în ei, iar ei au nevoie de un antrenor cu experienţă, care să-i aşeze mai bine pe teren. Rămâne ca de la meciul care vine, am acceptat ca de mâine să mă prezint la antrenamente. Am semnat pe un an cu opţiune de prelungire.

” Nu mai vin cu bani de acasă, că nimeni nu a apreciat!”

E un moment delicat, în astfel de momente trebuie să fii alături de acest club şi aceşti suporteri. Nu ştiu exact cine mai e în lot, ce probleme sunt, de mâine, când voi fi la Săftica la antrenament, voi începe evaluarea lotului.

Este cel mai dificil moment în care am venit la Dinamo. Nu se pune problema de baghetă magică, ci de muncă, de încredere. Obiectivul e salvarea de la retrogradare, trebuie să fim realişti. Nu ne batem la play-off. E dureros, dar ăsta e obiectivul. Fanii m-au sunat, au trimis mesaje, şi ei aşteaptă.

Filosofia mea e simplă: avem mingea, atacăm toţi. Pierdem mingea, ne apărăm toţi. În ultima perioadă s-au apărat 3-4, în rest trimiteai taxiul după ei. Eu sunt foarte exigent. Nu mai vin cu bani de acasă, că nimeni nu a apreciat. Am venit şi tot Rednic era căpuşar, comisionar”.

Dinamo a ajuns pe lcoul 15, cu numai 6 puncte în 10 etape, echipa ajungând la șapte înfrângeri consecutive în campionat.