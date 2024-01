Lista jucătoarelor care vor participa la Transylvania Open 2024

Fostă numărul 1 mondial și finalista Roland Garros 2021 pe tabloul principal la Transylvania Open 2024!

Karolína Plíšková și Anastasia Pavlyuchenkova vor juca la Cluj-Napoca. Câștigătoarele edițiilor 2022 și 2023, Anna Blinkova și Tamara Korpatsch, din nou pe teren la Transylvania Open.

Karolína Plíšková (39 WTA), fost lider mondial în circuitul WTA, este favorita numărul 1 a celei de-a patra ediții a Tranylvania Open. Alături de ea, și-a anunțat deja prezența la turneu și Anastasia Pavlyuchenkova (60 WTA), finalistă la Roland Garros în 2021, și ultimele două câștigătoare ale marelui trofeu din Cluj, la simplu: Tamara Korpatsch (83 WTA) și Anna Blinkova (43 WTA). Cel mai bun turneu de tenis din lume la categoria WTA 250 pentru doi ani consecutiv va avea loc la Cluj-Napoca, în 3-11 februarie.

Jucătoarea cehă și-a anunțat prezența și la ediția de anul trecut a Transylvania Open, însă, din cauza unei accidentări, nu a mai putut juca la turneul din Cluj. Sportiva a ajuns pe locul I mondial în 2017, poziție pe care a păstrat-o timp de opt săptămâni. Cunoscută pentru serviciul său puternic și forehand-ul agresiv, Plíšková a câștigat 16 titluri la simplu și cinci la dublu în circuitul WTA și a ajuns în două finale de Grand Slam la simplu, la US Open, în 2016, și la Campionatele de la Wimbledon, în 2021.

Karolína Plíšková: ”Hi to all tennis fans in Romania. It’s Karolina here. I’m very looking forward to coming to Cluj, to play at Transylvania Open on the 5th of February. As you know I was supposed to play last year but because I was injured I couldn’t come. So this year I’m looking forward to seeing you all there.

It’s going to be an amazing week, an amazing tournament I hope you all come and support me and we are going to have fun there.

(RO: ”Salutări fanilor tenisului din România! Sunt Karolina. Abia aștept să vin la Cluj, să joc la Transylvania Open, pe 5 februarie. Așa cum știți, și anul trecut trebuia să joc, dar o accidentare m-a împiedicat să vin, așa că anul acesta abia aștept să vă văd pe toți.

Va fi o săptămână uimitoare, un turneu extraordinar, sper că veți veni cu toții să mă susțineți și să ne bucurăm împreună.)

Lista jucatoarelor de pe tabloul principal:

PLISKOVA, KAROLINA (CZE) 37 MARIA, TATJANA (GER) 42 COCCIARETTO, ELISABETTA (ITA) 45 BLINKOVA, ANNA 46 RUS, ARANTXA (NED) 50 BUREL, CLARA (FRA) 52 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA 59 TREVISAN, MARTINA (ITA) 60 PODOROSKA, NADIA (ARG) 63 MINNEN, GREET (BEL) 65 SEVASTOVA, ANASTASIJA (LAT) 65 (SR) BOGDAN, ANA (ROU) 66 WICKMAYER, YANINA (BEL) 68 AVANESYAN, ELINA 71 MCNALLY, CATY (USA) 71 (SR) FRECH, MAGDALENA (POL) 72 KALINSKAYA, ANNA 75 TOMOVA, VIKTORIYA (BUL) 77 OSORIO, CAMILA (COL) 79 KORPATSCH, TAMARA (GER) 81 PARKS, ALYCIA (USA) 82

Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open WTA 250: ”Tabloul de anul acesta este foarte puternic, cu jucătoare pe un trend ascendent, care sunt la început de sezon și pentru care punctele câștigate la Transylvania Open contează foarte mult. Am vorbit cu Karolina Plíšková, e foarte încântată că va juca la Cluj, iar noi abia așteptăm să o urmărim live, pe terenurile din BT Arena. Ana Bogdan este deja pe tabloul principal. Dat fiind faptul că mereu există și retrageri, mai mult ca sigur și Jaqueilne Cristian va fi acceptată direct. Pe lângă ele, vom avea și alte românce, datorită wild cardurilor. Sperăm ca toate jucătoarele să fie sănătoase, să poată fi prezente.

Suntem fericiți că avem o nouă poziție, mult mai avantajoasă, în calendarul WTA și că ne vom putea bucura din nou și mult mai repede de tenis de calitate, acasă. Chiar dacă taxele pentru evenimente se vor majora din acest an, pentru această ediție vom susține noi impozitarea suplimentară a biletelor pentru a fi consecvenți cu publicul nostru și pentru a menține prețurile anunțate.”

BIlete și abonamente

Cei care doresc să participe la următoarea ediție a turneului de tenis din Cluj mai au timp până în data de 11 ianuarie să cumpere bilete de o zi la prețuri early bird de pe site-ul entertix.ro. Costul lor variază între 45 și 145 de lei și oferă acces la toate meciurile din ziua respectivă, de la ambele terenuri de joc. După această dată, doritorii vor putea să cumpere bilete la preț normal. De asemenea, vor fi scoase la vânzare abonamentele.

Bilete cu preț normal:

Ziua 1 – 65 lei

Ziua 2 – 65 lei

Ziua 3 – 65 lei

Ziua 4 – 65 lei

Ziua 5 – 95 lei

Ziua 6 – 95 lei

Ziua 7 – 190 lei

Prețul unui abonament este de 590 lei și vor putea fi achiziționate pe pe site-ul partenerului de ticketing începând cu data de 11 ianuarie 2024, ora 13:00.

Pentru meciurile din zilele de calificări (3-4 februarie), biletele vor fi gratuite și vor fi disponibile pentru rezervare începând cu data de 15 ianuarie, iar la fața locului, în timpul turneului, vom avea 300 de bilete, la casieria BT arena.

Cea de-a patra ediție a turneului de tenis din Cluj-Napoca va avea loc în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor juca indoor, pe hard, pe cele două terenuri de tenis care vor fi amenajate. În total, 32 de jucătoare vor concura la meciurile de simplu, și 16 echipe la dublu, pentru 280 de puncte WTA și premii în valoare de 267,082$. În plus, tabloul de calificări va avea 24 de jucătoare.

Cele trei ediții Transylvania Open WTA 250 de până acum au fost organizate în luna octombrie, înainte de WTA Finals. Turneul din 2023 a avut loc în perioada 16-22 octombrie și a fost câștigat la simplu de Tamara Korpatsch. Tânăra jucătoare din Germania a obținut la Cluj primul titlu WTA 250 din carieră, după finala jucată cu Gabriela Ruse. Campioane la dublu au fost Jodie Burrage și Jil Teichmann, după finala disputată cu Leolia Jeanjean și Valeriya Strakhova.

Despre Transylvania Open WTA 250

Transylvania Open este cel mai important turneu de tenis feminin din România și face parte din categoria WTA 250. Evenimentul reunește jucătoare de top din întreaga lume pentru o săptămână de competiție intensă în BT Arena din Cluj-Napoca. Cu o creștere constantă în popularitate, Transylvania Open WTA 250 continuă să promoveze tenisul feminin în România și în lume.

