L-ați văzut?Tânăr de 23 de ani din petroșani este de negăsit

L-ați văzut? Tânăr din Petroșani, de negăsit. Era plecat la muncă în Germania! O femeie din Petroșani a apelat la ajutorul polițiștilor, pentru a-și găsi fiul plecat la muncă în Germania, Femeia le-a spus polițiștilor că nu mai știe nimic de fiul ei de o săptămână.

Nicolae Adrian Bădic locuia în orașul Aachen, din Germania, din luna iulie a acestui an. „La data de 25 noiembrie 2023, ora 09:50, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată de către o femeie de 40 ani cu privire la faptul că, fiul ei BĂDIC NICOLAE ADRIAN (foto), în vârstă de 23 de ani, din municipiul Petroșani, care se afla pe raza orașului Aachen, din Germania, din cursul lunii iulie 2023, unde a locuit până în data de 21 noiembrie 2023, dată de la care nu mai cunoaște nimic despre acesta.

Persoana în cauză are următoarele semnalmente: înălțime 1,80 m, aproximativ 95 de kg., păr șaten tuns scurt, ochii verzi, nu poartă ochelari de vedere, are un tatuaj alb-negru cu fizionomia tatălui său, pe antebrațul drept, nu are operații sau alte cicatrici pe corp, nu are defecte de mers sau de vorbire.

Din momentul primirii sesizării, polițiștii au desfășurat mai multe activități investigative și de căutare, în vederea depistării persoanei, care a fost dată în urmărire națională.

Polițiștii continuă activitățile specifice și le solicită celor care dețin informații utile găsirii tânărului să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.”, au declarat reprezentanții IPJ-Hunedoara.