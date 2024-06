IPJ Alba : Încă șase incidente au fost semnalate la vot. Un candidat al Primăriei Roșia Montană a încercat să mituiască cetățenii pentru a-l vota

În județul Alba, de la începerea votării, structurile Ministerului Afacerilor Interne au menținut climatul normal de siguranță și ordine publică și nu au fost înregistrate, situații grave care să afecteze procesul electoral. Până la ora 19:00, au mai fost semnalate încă 6 incidente în legătură cu procesul electoral, dintre care două posibile infracțiuni privitoare la coruperea alegătorilor, una de fraudă la vot și 3 fapte de natură contravențională.

De exemplu, în jurul orei 17.00, polițiștii din Abrud au fost sesizați cu privire la faptul că un candidat la funcția de primar ar fi oferit unor cetățeni din comuna Roșia Montană bunuri sau bani pentru a-i determina să-l voteze. Totodată, în același context, ar fi fost săvârșită o faptă de amenințare. Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de coruperea alegătorilor și amenințare. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați cu privire la faptul că un candidat din comuna Ighiu, la o funcție de consilier local, ar fi relaționat cu mai multe persoane și le-ar fi promis diverse sume de bani, în scopul votării formațiunii politice din care face parte. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de coruperea alegătorilor.

Polițiștii din Sebeș s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că doi membri ai unei secții de vot din municipiul Sebeș care s-au deplasat cu urma specială la o unitate spitalicească din municipiu ar fi înmânat buletine de vot pentru funcția de primar al municipiului Sebeș unor persoane care nu au dreptul de a vota pentru această funcție întrucât domiciliază într-o altă localitate. A fost întocmit dosar penal și sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot. La Alba Iulia, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la două localuri publice din Alba Iulia, situate la o distanță mai mică de 500 de metri de o secțiile de votare, au fost comercializate băuturi alcoolice.

Reprezentanții localurilor publice au fost sancționați contravențional, cu amenzi în valoare de câte 2.200 de lei. O altă sancțiune contravențională a fost aplicată de polițiștii din Câmpeni unui bărbat care ar fi postat pe o rețea de socializare mesaje cu caracter electoral. În urma apariției în spațiul public a unor informații potrivit cărora mai multe persoane ar fi organizat un marș electoral pe raza comunei Arieșeni, polițiștii au făcut verificări și au constatat că mai mulți cetățeni s-au deplasa la secția de votare, având asupra lor drapelul național, fără a scanda și fără a face propagandă electorală.

În cadrul acțiunilor desfășurate până la această oră în trafic, au fost verificate 92 de transportatori de persoane, au fost legitimate 182 de persoane și au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale pentru încălcări ale normelor legale, toate la regimul circulației rutiere. Totodată, în cadrul acțiunilor desfășurate în trafic, a fost constatată o infracțiune la regimul rutier.

Verificările în trafic continuă. Efectivele Ministerului Afacerilor Interne continuă misiunile pe menținerea ordinii și siguranței publice, pentru ca procesul de vot să decurgă fără probleme, până la finalizare.

CENTRUL DE COMUNICARE JUDEȚEAN ALBA